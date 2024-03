Aplaudido por 6 minutos no Festival de Cannes, filme de Wes Anderson acaba de chegar ao Prime Video

Escrito em colaboração com Roman Coppola, “Asteroid City”, no Prime Video, é um longa-metragem de Wes Anderson que explora o gênero da ficção científica, retratando metaficcionalmente a história. O que testemunhamos é a produção dentro da produção, uma encenação do que seria uma peça teatral de um diretor fictício chamado Conrad Earp (Edward Norton).

Na peça, o carro da família Steenbeck quebra em Asteroid City. O fotógrafo de guerra Augie Steenbeck (Jason Schwartzman), também pai, viaja com os filhos em direção ao rancho de seu sogro, Stanley Zak (Tom Hanks), onde pretende realizar o velório e enterro de sua falecida esposa. Embora Augie carregue as cinzas da mulher em um pote dentro do carro, os filhos ainda não foram informados da morte da mãe. Augie, que não aceitou bem o ocorrido, não consegue comunicar aos filhos a tragédia e espera que Stanley o ajude a dar a notícia.

Stanley, por sua vez, nunca foi um admirador do genro e o considerava inferior à sua filha. Quando recebe um telefonema de Augie pedindo para que vá até Asteroid City buscar as crianças, enquanto ele e o filho mais velho, Woodrow (Jake Ryan), permanecem na cidade para um evento de astronomia, Stanley comparece relutantemente.

Enquanto isso, Augie conhece a atriz Midge Campbell (Scarlett Johansson), por quem desenvolve uma amizade, e Woodrow se apaixona pela filha dela, Dinah (Grace Edwards), embora seja um garoto tímido e introspectivo. Juntam-se a esse grupo de personagens excêntricos outros, como o mecânico Montana (Rupert Friend); o enviado do governo General Gibson (Jeffrey Wright); June (Maya Hawk), uma professora e seu grupo de alunos, além de adolescentes nerds que apresentam projetos científicos.

No meio do acampamento, eles recebem visitas alienígenas. Na primeira delas, o extraterrestre leva um asteroide milenar do evento espacial e deixa todos se perguntando sobre as razões para sua visita à Terra e suas intenções.

Com uma estética retrô, paleta quente e alaranjada, e cenários que oscilam entre a aparência real e uma montagem teatral, o filme de Wes Anderson mantém características autênticas do diretor. O designer de produção, que colabora há muito tempo com Wes Anderson, Adam Stockhausen, capricha nos elementos da década de 1950 e transporta os espectadores para uma cidadezinha pouco habitada no deserto americano.

No entanto, jamais pensei que diria o que estou prestes a dizer: tenho achado a sobrecarga estética de Wes Anderson exaustiva, embora o assunto tenha gerado muitas controvérsias. Se, por um lado, tudo parecia deliciosamente original e criativo em “Os Excêntricos Tenenbaums” e “Moonrise Kingdom”, agora tudo parece exageradamente carregado, chamativo, mecânico e até forçado. Não acredito que o charme do cineasta tenha diminuído com o tempo, mas creio que suas reinvenções de si mesmo tenham criado uma versão caricata e menos carismática do artista que amamos.

Filme: Asteroid City

Direção: Wes Anderson

Ano: 2023

Gênero: Comédia/Romance/Drama

Nota: 8/10