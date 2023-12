Goiás fecha ano de 2023 colecionando boas notícias

Goiás encerra o ano de 2023 contabilizando conquistas históricas em diferentes áreas. A economia goiana cresce de maneira consecutiva há 32 meses. De fevereiro de 2021 até setembro de 2023, o Produto Interno Bruto (PIB) do estado registrou saldo positivo todos os meses. Os dados são do Banco Central, com informações sobre o desempenho da economia nos setores agropecuário, industrial, de serviços e comércio.

Os números consolidados por ano revelaram que o crescimento de Goiás é mais que o dobro da média nacional. Segundo o Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB), no ano de 2022 o estado apresentou crescimento de 6,6%, superando a expectativa de crescimento do PIB Nacional de 2,9%. Esse foi o maior avanço registrado em Goiás nos últimos doze anos. Além disso, índices recentes confirmam que, em 2023, a ascensão econômica goiana permaneceu em curva ascendente.

Com o forte aumento da produção e fortalecimento de todos os segmentos, a geração de emprego no estado registra patamares inéditos e consolida um quadro de desenvolvimento econômico e social. Ao final do terceiro trimestre de 2023, Goiás atingiu o maior número de ocupados de toda a série histórica, que foi iniciada em 2012. São 3.789 milhões de pessoas empregadas. A taxa de desocupação foi de 5,9%, a menor desde 2014.

O rendimento médio efetivo em Goiás atingiu o valor de R$ 2,9mil e foi o maior já registrado. Pelo terceiro trimestre consecutivo, a renda média goiana esteve acima da média brasileira. Os dados são da PNAD Contínua.

Números comprovam os avanços:



Crescimento de 6,6% do PIB, mais que o dobro da média nacional



32 meses consecutivos de crescimento econômico



Menor taxa de desemprego desde 2014



Maior número de pessoas trabalhando desde 2012



Redução recorde da evasão escolar (de 54% na comparação com 2018)



Segundo estado que mais reduziu a pobreza no Brasil



Redução de 54% das filas de cirurgias eletivas



Novo recorde na queda da criminalidade



Maior redução do desmatamento entre todos os estados

EDUCAÇÃO

Evasão escolar é a menor da história

Os investimentos e as políticas públicas do Governo de Goiás para a educação, como a reforma de todas as escolas estaduais, construção de novas unidades, instalação de laboratórios em toda rede de ensino, além do pagamento do Bolsa Estudo (de R$ 111,92 para alunos do ensino médio), produziram resultados históricos. Em 2024, o programa será́ estendido aos alunos do nono ano do ensino fundamental.

Com investimento recorde em educação nos últimos cinco anos, Goiás registrou uma das menores taxas de evasão escolar do Brasil, com redução de 54% em relação a 2018. O número de jovens que abandonaram os estudos caiu de 77.879 para 35.696.

GOIÁS SOCIAL

Segundo estado que mais reduziu a pobreza no Brasil

O Goiás Social, ação que integra todos os programas da gestão estadual de combate às desigualdades, consolidou-se em 2023 como um dos principais programas sociais do Brasil. Lançado em 2021, o Casas a Custo Zero já entregou 717 moradias totalmente gratuitas a famílias em situação de vulnerabilidade. Ao todo, 10 mil casas serão entregues nos próximos anos. O Aluguel Social já auxiliou mais de 46 mil pessoas desde a sua criação.

Além disso, o Mães de Goiás acumulou 140 mil mulheres beneficiadas, e o programa Aprendiz do Futuro já atendeu mais 6,6 mil jovens. Em 2023, o Estado lançou o programa Goiás por Elas, que visa garantir o amparo social e financeiro às mulheres em situação de violência. Em poucos meses de existência, a ação já beneficiou quase 500 mulheres.

As ações do Governo de Goiás garantiram redução recorde da pobreza. Dados da Síntese de Indicadores Sociais do IBGE mostram que Goiás é o segundo estado que mais reduziu o índice de pobreza no País, em 2022, em comparação ao ano anterior. Os dados revelam que Goiás teve uma redução de 27,8%. A média do Brasil foi de 13,8%.

Goiás também aparece com o quarto menor percentual de extrema pobreza do País, com taxa de 2,7%. Neste caso, a média brasileira foi de 5,9%. O estado também tem o oitavo menor percentual de pobreza.

Os dados confirmam que as ações do Goiás Social garantem o combate efetivo à pobreza. Mais de 30 projetos, benefícios e ações buscam a proteção e emancipação social por meio de assistência emergencial, protetiva e emancipatória. Foram mais de R$ 2,3 bilhões em 2023, e R$ 6,8 bi desde 2019.

SEGURANÇA

Criminalidade tem queda recorde

Em 2023, Goiás registrou queda em todas as modalidades criminosas. Considerando o período de 2018 até 2023, as notificações de latrocínio despencaram 88%. No mesmo período, o crime de roubo de veículo caiu 90%, roubo de carga diminuiu 91%, roubo à propriedade rural teve redução de 81% e os casos de homicídio caíram 51%. O Atlas da Violência, divulgado em dezembro, mostrou que Goiás é um dos seis estados que apresentam redução “consistente e sistemática” da criminalidade.

SAÚDE

Estado reduz em 54% fila de cirurgias eletivas

O Governo de Goiás reduziu em 54% a fila de cirurgias eletivas em 2023. A Secretaria de Estado da Saúde, em conjunto com os municípios, realizou 80,3 mil cirurgias entre os meses de janeiro e outubro deste ano. O aumento da produção nos hospitais estaduais, nas urgências e nos procedimentos programados foi verificado pelo Sistema de Informações Hospitalares do Ministério da Saúde.

MEIO AMBIENTE

Cerrado goiano tem maior redução de desmatamento

Entre agosto de 2022 e julho de 2023, o desmatamento em Goiás caiu 18%, quando comparado com o mesmo período entre 2021 e 2022. Esse foi o maior percentual de recuo entre todos os estados em que ocorre o bioma Cerrado, segundo o balanço anual do Prodes Cerrado, divulgado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Em setembro, Goiás liderou iniciativa inédita no país e assinou, junto com diversos entes públicos e privados, pacto para zerar o desmatamento ilegal em território goiano até 2030.