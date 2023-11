Divertido e adorável, filme espanhol que acaba de chegar na Netflix é perfeito para desligar seu cérebro das preocupações

Comédias possuem o poder singular de transformar as adversidades da vida em situações cômicas e suportáveis. Somente a arte e o entretenimento têm a capacidade de nos fazer enxergar as circunstâncias mais desesperadoras com uma centelha de esperança e humor. No enredo de “Férias de Verão”, uma comédia espanhola dirigida por Santiago Segura, que coescreveu o roteiro juntamente com Marta González de Vega, Félix (interpretado pelo próprio Segura) e Oscar (Leo Harlem) são dois colegas de trabalho demitidos de um escritório e forçados a aceitar empregos temporários como animadores infantis em um hotel de luxo.

Félix acabou de se separar de sua esposa, Cristina (Patricia Conde), que o estava traindo com um psicólogo. Ironicamente, o amante oferece sessões de terapia com 20% de desconto para ajudá-lo a superar o trauma. Apesar da traição, Félix ainda mantém esperanças de reconquistá-la.

Falido e sem ter para onde ir após perder o emprego e sair de casa, Félix, ainda se sentindo fracassado por ter perdido a mulher, deseja provar a ela que é digno de seu amor. Uma prova disso ocorre quando ele leva a filha escondida dos novos empregadores para o hotel, onde começará a trabalhar com Oscar. A filha é treinada para dizer à mãe, por telefone, que o pai é o melhor do mundo e que ele é constantemente alvo de olhares de mulheres interessadas pelos corredores do hotel, em uma cena bobinha e engraçada.

No entanto, Félix não sobreviveria sem a astúcia de Oscar, que solicita serviço de quarto em nome de outros hóspedes, apropria-se da comida deixada pelos funcionários na porta dos apartamentos, aproveita as horas livres com drinks na praia e relaxando na hidromassagem, vivendo como um rei de forma sorrateira. Ele ensina os filhos de ambos, Cristóbal (Javier García) e Laura (Daniela Pintado), e Felix e sua filha, Carmem (Sirena Segura), a desfrutarem dos luxos do hotel, enquanto precisam lidar com um grupo de crianças ricas, mimadas e birrentas, filhos dos hóspedes.

Em meio a tudo isso, é claro, surgem muitas aventuras e confusões. As ex-esposas acreditam que Félix e Oscar estão aproveitando a guarda compartilhada para passarem férias com os filhos. Enquanto a trama do filme joga com a inclusão social, fazendo com que os menos favorecidos adentrem o mundo dos ricos, o enredo também coloca os personagens em uma série de situações cômicas e constrangedoras.

“Férias de Verão” se destaca não apenas pelo humor envolvente, embora previsível, mas também pela habilidade do diretor Santiago Segura em explorar as nuances das relações interpessoais. A comédia não se limita apenas ao superficial; ela aborda questões mais profundas, como a busca por recomeços, a aceitação das imperfeições e a importância do riso como uma forma de enfrentar as adversidades. As atuações convincentes de Leo Harlem e Santiago Segura dão vida a personagens que evoluem além dos estereótipos, tornando a jornada desses dois animadores infantis demitidos uma experiência cativante para o público.

Com um toque de drama e uma pitada de sátira social, “Férias de Verão” oferece mais do que risadas. Proporciona uma reflexão bem-humorada sobre a complexidade da vida e as reviravoltas inesperadas que podem transformar até mesmo os momentos mais difíceis em ocasiões memoráveis.

Filme: Férias de Verão

Direção: Santiago Segura

Ano: 2023

Gênero: Comédia

Nota: 8/10