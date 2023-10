Pensando fora da caixinha

Existem algumas expressões que estão na moda. Outras que não saem de moda. Outras ainda que são queridinhas de coaches e palestreiros, esses caras que ganham rios de dinheiro dando palestras para motivar pessoas a contratar cada vez mais palestras motivacionais. O problema é que as pessoas escutam essas expressões e não entendem o seu real significado, mesmo escutando elas várias vezes em várias palestras motivacionais.

Entenda agora o que elas significam de verdade de uma vez por todas:

“Tem que sair da zona de conforto” — Quando a mãe do adolescente diz que ele tem que sair da zona de conforto ela só está mandando ele sair do conforto do quarto para que ela possa arrumar aquela zona. E quando um adulto escuta isso, é porque já passou há muito tempo da hora de contratar uma arrumadeira.

“Nunca desista dos seus sonhos” — Foi o que disse o médico quando prescreveu um remédio para curar a insônia do paciente.

“Não sabendo que era impossível foi lá e fez” — Disse o detento depois de ser preso ao tentar roubar um banco usando apenas uma faca de plástico.

“A vida é feita de escolhas” — Foi o que disse o sujeito no restaurante rodízio, depois de colocar sushi, macarrão, pizza, picadinho, estrogonofe e feijão com arroz no prato.

“Em toda crise há uma oportunidade” — Foi o que disse a mulher para o marido, apontando para a pia lotada de louças sujas.

“Tem que pensar fora da caixinha” — Foi o que disse o sujeito para o funcionário da firma de consertos de geladeiras que pediu um trocado por fora.

“Mude a si mesmo e tudo mudará ao seu redor” — Disse o sujeito que, em pleno estádio de futebol, resolveu assumir a sua torcida e vestir uma camisa do Palmeiras no meio da torcida do Corinthians.