Assista ao novo filme de Sandra Bullock e Brad Pitt na Netflix e desligue-se do mundo

Embarcando em um oásis cinematográfico, “Cidade Perdida” marca sua estreia na Netflix, oferecendo ao público um refúgio prazeroso das adversidades cotidianas. Com Brad Pitt e Sandra Bullock no comando, o filme resgata a essência da aventura clássica “Tudo por uma Esmeralda”, de Robert Zemeckis, porém com uma interpretação rejuvenescida. O roteiro, um parto colaborativo de Oren Uziel, Dana Fox e Adam Nee, ganha vida sob a direção perspicaz dos irmãos Nee, Adam e Aaron, que navegam habilmente por este gênero audacioso.

Sandra Bullock, além de desempenhar o papel principal, emerge como força motriz por trás da concepção do projeto, assumindo a produção e sendo instrumental na incorporação dos irmãos Nee à equipe criativa, um movimento estratégico que provou ser vital para a aquisição do projeto pela gigante Paramount Global. O filme explora a saga de Loretta Sage (Bullock), uma romancista aclamada, agora reclusa, que enfrenta um bloqueio criativo após uma perda pessoal devastadora. Autora de uma popular série de livros de aventura, ela encontra um paradoxo peculiar em sua vida: enquanto suas histórias exalam ousadia e dinamismo, ilustradas pelo heróico Dash — inspirado no modelo real Alan (Channing Tatum) — sua existência pessoal tece um contraste sombrio.

A narrativa ganha ímpeto quando, durante um evento de lançamento, Loretta é abruptamente arrancada de sua zona de conforto por capangas a serviço do enigmático magnata Abigail Fairfax (Daniel Radcliffe). Convencido de que Loretta detém a chave para desvendar um mistério arqueológico de uma civilização esquecida, Fairfax a arrasta para uma ilha remota, exigindo que ela decifre um antigo manuscrito e localize um artefato lendário. Paralelamente, Alan, nutrindo um afeto não revelado por Loretta, engaja-se em uma missão de resgate digna das páginas de suas aventuras literárias. Para tanto, ele recruta o enigmático mercenário Jack Trainer (Brad Pitt), iniciando uma jornada que promete transformações pessoais e revelações surpreendentes.

Ao longo da trama, enquanto a química entre Loretta e Jack sutilmente se intensifica, Alan se vê em uma encruzilhada de autoconhecimento, desafiado a demonstrar qualidades que transcendem sua imagem de capa de revista. A busca pelo elusivo MacGuffin se desenrola com uma mistura astuta de perigo e autodescoberta, com cada personagem confrontando seus medos internos sob a crescente ameaça dos asseclas de Fairfax.

Para os irmãos Nee, “Cidade Perdida” representou uma transição corajosa, afastando-se de seus projetos anteriores, mais modestos, como “The Last Romantic” e “Band of Robbers”. Encontrar-se no mesmo set que titãs de Hollywood em uma produção estimada em 70 milhões de dólares foi uma reviravolta surreal, mas gratificante, evidenciada pela calorosa recepção do filme, que arrecadou quase 200 milhões em exibições globais.

Os Nee infundiram sua insegurança inicial no desenvolvimento dos personagens, moldando Loretta e Alan como reflexos de suas próprias hesitações, catapultados de suas rotinas mundanas para o epicentro de um enigma em terras selvagens. Esta simbiose entre diretores e personagens forjou um vínculo genuíno, refletindo-se na autenticidade da narrativa.

Lançado em 2022, após o mundo emergir do confinamento, “Cidade Perdida” visava reacender o espírito exploratório dos espectadores, transportando-os para territórios vastos e inexplorados. O apelo ressoou de forma poderosa, atraindo massas aos cinemas, ávidas por uma dose de aventura e liberdade.

Filme: Cidade Perdida

Direção: Adam Nee e Aaron Nee

Ano: 2022

Gênero: Aventura/Comédia/Romance

Nota: 8/10