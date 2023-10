O faroeste na Netflix que você deveria assistir duas vezes

Uma vida estática e aparentemente idílica em um distante vilarejo do Velho Oeste poderia ser o pináculo da existência para uma sociedade que cultivou a paciência de não ter expectativas altas. Neste contexto sereno, encontra-se Patrick Tate. Emile Hirsch habilidosamente dá vida a este artesão, retratando um personagem intricadamente esculpido com detalhes e matizes de personalidade.

Ao observar Hirsch, poder-se-ia pensar que o diretor, Ivan Kavanagh, está delineando um conto de tranquilidade. Entretanto, o equilíbrio daquela comunidade pacata, situada em vales marcados pelas eras, é desestabilizado pela chegada de um estranho indesejado, que decide permanecer, muito para o desgosto dos moradores locais.

O equilíbrio até então existente desvanece, cedendo espaço para tensão, inquietação e desordem. A presença deste forasteiro transforma o paradigma local: a estrutura do Estado se desintegra, e a apatia domina. Em pouco tempo, o vilarejo se torna palco de uma anarquia brutal, onde a justiça primitiva reina.

O encontro entre duas personalidades que, por natureza, deveriam se opor e desafiar uma à outra é o cerne da narrativa de Kavanagh. Ele mergulha na complexidade da natureza humana em um ambiente já destituído de esperança. O filme presta homenagem a clássicos como “Por Um Punhado de Dólares” e “Yojimbo”. Mas, ao contrário dos contos heróicos tradicionais, Kavanagh não oferece uma resolução amigável entre o herói e o antagonista. Ele redefine as convenções do gênero ao adicionar uma reviravolta contemporânea ao clássico confronto.

Na história, Tate, diferente dos personagens estereotipados de westerns, vive humildemente com sua família. A espiritualidade é um tema constante, com Samuel Pike constantemente referindo-se aos ensinamentos religiosos. Porém, a entrada do personagem de John Cusack, Albert, o Holandês, abala as fundações da comunidade. Albert, com sua presença dominadora e visual marcante, desafia a hipocrisia da cidade. Ele se torna a antítese do vilão tradicional e estabelece um bordel ao lado da igreja de Pike. O confronto final entre ele e Tate é uma representação visualmente arrebatadora da luta interna entre o bem e o mal.

Filme: Terra Sem Lei

Direção: Ivan Kavanagh

Ano: 2019

Gêneros: Faroeste/Drama

Nota: 9/10