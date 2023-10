Você ainda conta piadas de 5ª série?

Quando eu estava na 5a série eu era bom aluno, tirava boas notas. Mas acho que mesmo assim eu contava as tais piadas de 5a série. Só que eu não sabia, porque naquele tempo, ainda não havia esse conceito de piadas de 5ª série.

Ainda bem, porque as piadas que hoje são consideradas de 5ª série eu comecei a contar muito tempo depois, quando já era adulto. Mas já não conto mais, é claro.

Parece que faz parte do desenvolvimento do ser humano, principalmente o do sexo masculino, que mais ou menos aos 12 anos, justamente na 5ª série, ele comece a gostar e contar um certo tipo de piadas. E mais importante: que ele ache essas piadas as mais engraçadas do mundo.

Mas afinal, que piadas são essas que se diz que são de 5ª série?

Uma das mais clássicas piadas de 5ª série é a do Mário.

— Que Mário?

— Aquele que te carcou atrás do armário.

É claro que não rimos mais dessa piada, afinal a gente cresceu. Nem rimos de suas infindáveis variações como:

— Essa piada é igual à da Inês.

— Que Inês?

— A ines-quecível cabeça da minha caceta.

Eu não achei graça nessa piada grossa e espero que vocês também não, afinal já tem muito tempo que saímos da 5ª série e como adultos que somos, não achamos mais graça em piadinhas desse tipo.

Calma, deixa eu só dar uma respirada aqui. É que eu comecei a rir aqui do nada. É que me lembrei aqui de uma outra piada… Ok, podemos continuar.

Bom, a verdadeira marca de que finalmente abandonamos a 5ª série vem quando conseguimos passar ilesos pelo seguinte diálogo:

— Quem escreveu esse texto foi o Mário.

— Que Mário?

— O Mário Santos.

— Ah, eu não conheço. Achei que tinha sido a Inês.

— Que Inês?

— A Inês Saldanha.

Se a conversa seguir normalmente, sem risadinhas ou piadinhas, é sinal de que as pessoas cresceram, são adultas e já se curaram da síndrome da piada de 5ª série. O problema é que isso acontece poucas vezes, mesmo nos círculos mais adultos um diálogo como esse dificilmente termina sem, pelo menos, uma risadinha dissimulada. E tem muita gente que até consegue passar pelo Mário, mas dificilmente ultrapassa o Santos.

— Que Mário Santos?

— Aquele que dava em todos os cantos.

— E que Inês Saldanha?

Ah, deixa pra lá!