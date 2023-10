O projeto de 1 bilhão de dólares: 4 filmes curtos de Wes Anderson acabaram de estrear na Netflix e valem cada centavo

O Cisne (2023), de Wes Anderson

Divulgação / Netflix

O curta é uma representação impactante e profunda da história de Peter, um jovem com uma paixão por aves, e seu embate com a brutalidade de valentões armados. A obra relata, com intensidade, como ele, apesar de todas as adversidades, protege a vida de filhotes de cisne, refletindo sua inocência e seu amor inabalável pelos animais. Este filme, embora mergulhado em sombras e tons sombrios, é um poderoso espelho da condição humana, ilustrando vividamente a capacidade do espírito humano em se manter resiliente diante da crueldade. O enredo desenvolve-se em um ritmo meticuloso, permitindo que os espectadores se conectem com as emoções e a jornada do protagonista, experimentando uma montanha-russa de sentimentos e reflexões. A direção de Anderson consegue criar uma tapeçaria visual que ressalta a tensão e a emoção do conto original, fazendo com que cada cena respire intensidade e beleza.