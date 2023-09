Eu sou uma dessas pessoas que ficam nervosas quando estão com fome. E o pior é que, como acordo cedo, o tempo entre o meu café da manhã e o almoço é grande, portanto, no final da manhã eu já vou ficando com fome, e como já disse, vou ficando nervoso. Então, já me segurando para não xingar as pessoas a minha volta eu declaro:

— Estou com fome!

E alguém diz:

— Mas está muito cedo para almoçar.

Comentário que me irrita ainda mais, mas eu me seguro e falo:

— Pois é, mas eu já estou com fome…

Então tem sempre um infeliz que faz a maldita sugestão:

— Por que você não come uma maçã?

Pois esse tipo de sugestão me deixa a ponto de explodir, mas a maturidade me ensinou a manter o controlar e tento ser educado:

— É que maçã não mata a fome.

— Ah, que isso? Uma maçãzinha vai dar uma enganada até ao almoço!

A minha vontade é de mandar o sujeito enfiar a maçã em algum lugar! Maçã não engana a fome! Ela dá até mais fome!

A maçã já enganou muita gente, mas nunca enganou a fome de ninguém!

A maçã já enganou o Adão, que comeu a maçã e se ferrou. Sabe por que ela era o fruto proibido? Porque isso era um aviso de Deus que ela não matava a fome. Se quer matar a fome, maçã é um fruto proibido!

A maçã já enganou a Branca de Neve! A coitada comeu a fruta, continuou com fome e ainda foi envenenada!

A maçã serviu para Isaac Newton descobrir a lei da gravidade, mas nunca para matar a sua fome!

Quando Steve Jobs viu uma maçã, ele até deu uma mordida nela, mas inteligente como era, percebeu que a maçã não mataria a sua fome, então ele aproveitou a maçã já mordida para criar a Apple e ficar bilionário.

Os Beatles também gostavam de maçã, mas para dar nome a sua gravadora e não para matar a fome.

Eu até gosto de maçã, dentro de uma torta ela é sensacional, mas não me venham dizer que ela mata a fome!

Por que toda essa revolta toda contra a maçã para “enganar” a fome? Porque finalmente o meu dia de redenção chegou! Saiu no jornal outro dia que cientistas descobriram que maçã não mata a fome, ela até dá mais fome! Isso é que cientista de verdade, que pesquisa o que realmente interessa e não fica perdendo tempo com Inteligências artificial e burrices naturais! Esses valorosos cientistas mostraram que eu estava certo!

Recortei o artigo do jornal, plastifiquei e ando com ele no bolso. Agora até fico torcendo para alguém me propor comer uma maçã para enganar a minha fome, só para poder mostrar o que a ciência diz sobre isso.