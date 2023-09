Suspense espanhol avassalador é um dos filmes mais angustiantes e perturbadores da Netflix

Oriol Paulo é indiscutivelmente uma das figuras mais prolíficas e influentes do cinema espanhol contemporâneo. Ele não é apenas um cineasta, mas também um contador de histórias multifacetado, envolvendo-se em vários aspectos da produção de um filme — desde a concepção da ideia até o último corte na sala de edição. Seus projetos, que incluem filmes como “O Corpo” e “Durante a Tormenta”, bem como séries como “O Inocente”, têm uma coisa em comum: eles desafiam as percepções convencionais e encorajam o público a questionar a realidade que os rodeia.

O seu trabalho mais recente, “As Linhas Tortas de Deus”, é uma adaptação cinematográfica do livro homônimo de Torcuato Luca de Tena, publicado em 1979. Tena não foi apenas um romancista, mas também um jornalista que dedicou tempo para investigar um hospital psiquiátrico que mais tarde serviria como cenário para sua obra literária. Este hospital foi infame por acusações de maus-tratos aos pacientes, uma triste realidade que era comum naquela época e que foi também retratada em outros filmes, como o impactante “Bicho de Sete Cabeças” do cinema brasileiro.

No livro e na adaptação de Paulo, a história se concentra na personagem Alice, interpretada de forma magistral por Bárbara Lennie. Alice é uma investigadora que assume o risco extraordinário de simular uma condição de insanidade mental para se infiltrar no hospital e descobrir a verdade por trás de uma morte suspeita. Este cenário já complexo se torna ainda mais intrincado quando a própria equipe médica começa a questionar sua narrativa, levando a uma cascata de eventos que borram as fronteiras entre realidade e ilusão.

A habilidade de Lennie em retratar essa personagem multifacetada foi reconhecida com um Prêmio Goya, uma das maiores honrarias do cinema espanhol. Sua atuação transcende o script, adicionando uma camada de autenticidade e urgência que mantém o espectador na borda de seus assentos. Mas o filme não se destaca apenas pelo seu suspense de roer as unhas; ele também mergulha em questões filosóficas sobre a percepção, realidade e a fragilidade da sanidade humana.

Um dos aspectos mais interessantes do filme é a forma como ele incorpora referências culturais e históricas, fornecendo um contexto mais amplo que enriquece a narrativa. Oriol Paulo não se contenta apenas em contar uma história envolvente; ele quer que o espectador saia do cinema questionando suas próprias percepções e convicções. O filme constantemente brinca com a ideia de verdade e falsidade, mantendo o público em um estado de incerteza que raramente é resolvido.

“As Linhas Tortas de Deus” é um testemunho da habilidade de Oriol Paulo de criar obras que não só entretêm, mas também desafiam e provocam. É um filme que se recusa a ser categorizado ou limitado por gêneros convencionais, proporcionando uma experiência cinematográfica que permanece com o espectador muito depois de os créditos finais terem passado.

Filme: As Linhas Tortas de Deus

Direção: Oriol Paulo

Ano: 2022

Gênero: Thriller/Psicológico/Suspense

Nota: 10/10