A comédia romântica da Netflix que é um suspiro de alívio para sua mente em meio aos seus problemas

Ali Wong é uma das melhores comediantes femininas do momento. Recentemente a vimos estrelar uma das séries mais polêmicas produzidas pela Netflix, “Treta”, ao lado de Steven Yeun, também do fascinante e comovente drama “Minari: Em Busca da Felicidade”, que rendeu a ele uma indicação ao Oscar como melhor ator. Em “Meu Eterno Talvez”, comédia romântica levinha e divertida de Nahnatchka Khan, Wong é uma das corroteiristas ao lado de seu colega de cena Randall Park e Michael Golamco.

A história começa em 1996, quando Sasha (Wong) e Marcus (Park) são crianças filhas de imigrantes asiáticos crescendo em Los Angeles. Enquanto a família de Sasha prioriza ganhar dinheiro e quase não passa tempo juntos, Marcus vive em um lar bem unido e com pais presentes. Os dois são melhores amigos e Sasha cresce, praticamente, dentro da casa de Marcus, como se a família dele fosse dela também.

Mas uma tragédia pessoal atinge o lar do rapaz e a amizade com Sasha parece mudar. Esses ventos de transformação também fazem parte da transição deles para a vida adulta, o fim do ensino médio, o amadurecimento e as novas responsabilidades. Quando um dia eles se beijam e passam a noite juntos, parece ser o evento catártico que dita os novos rumos da amizade. Ao invés de se aproximarem, eles se afastam.

Anos mais tarde, Sasha se torna uma chef de cozinha famosa, dona de uma rede de restaurantes, noiva de um homem lindo, rico e popular nas redes sociais e, além de tudo, riquíssima. Sua vida parece perfeita, mas não passa de uma fachada. Seu noivo não está tão envolvido assim e planeja seguir caminhos profissionais e pessoais independentes de Sasha. Então, ele se muda de cidade e a deixa para trás. Sasha se transfere de Nova York para uma mansão de volta à Los Angeles e inesperadamente reencontra Marcus.

Ela quer superar o ex e alçar novos voos profissionais. Marcus ainda tem uma quedinha por Sasha mesmo após todos esses anos. Depois de alguns contratempos amorosos, Sasha e Marcus encontram seu ritmo e dão uma chance para um relacionamento, mas não demora para que a ambição dela volte a falar mais alto que seu coração, e o comodismo dele também.

Marcus adora pertencer à comunidade asiática em Los Angeles, ter uma banda de rock que sempre toca no mesmo bar, viver uma vida simples e estar sempre no mesmo círculo. Não sair da zona de conforto é seu plano de futuro. Já Sasha prefere uma vida cosmopolita, sempre seguindo novos passos e se aventurando em projetos mais ousados. Esse descompasso de objetivos faz com que eles se desencontrem novamente. Só reconhecer o verdadeiro amor fará com que eles se conectem de novo.

“Meu Eterno Talvez” é um filme simples e modesto, divertido e casual. Foi filmado em Vancouver para reduzir os gastos, embora a Netflix não tenha divulgado seu orçamento. O longa-metragem conta com a participação especial de Keanu Reeves, que interpreta a si próprio (em uma versão arrogante e babaca) e faz papel de namorado de Wong. A produção levou quatro dias para filmar todas as cenas em que ele aparece e elas foram as únicas gravadas em São Francisco, porque ele estava ocupado filmando “John Wick 3: Parabellum”. Keany topou fazer uma ponta na comédia após assistir ao stand-up de Wong na Netflix.

Essa comédia romântica com certeza vai deixar seu dia mais leve e despreocupado e te levar para um lugar emocional confortável e acolhedor.

Filme: Meu Eterno Talvez

Direção: Nahnatchka Khan

Ano: 2019

Gênero: Comédia/ Romance

Nota: 7/10