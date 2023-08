Clique aqui e saiba mais

Tem gente nas redes sociais que sabe muito. Volta e meia a gente se depara com o vídeo de uma pessoa, que não sabemos quem é, que diz que vai te ensinar alguma coisa muito importante que nem você sabia que queria aprender.

Um diz que descobriu uma maneira inovadora de ganhar muita grana na internet com pouquíssimo esforço, que ficou rico usando esse método, e agora, como é muito gente boa, vai ensinar os seus truques.

Outro sujeito garante que você vai aprender a falar inglês fluente em duas semanas, como um verdadeiro americano e sem ter que aprender gramática. E você se anima pois já gastou uma fortuna em vários cursos de inglês e não passou do verbo to be. Ou melhor, do not to be fluente em inglês.

Um cara sarado posta um vídeo dizendo que é fácil ficar como ele, nem precisa se esfalfar em uma academia, basta seguir as suas dicas, só cinco minutos por dia e pronto, você vai ficar com abdome de tanquinho.

Outro sujeito fala que você, que não tem nem 30 seguidores no Instagram, está fazendo tudo errado, só está postando bobagem, e que se fizer o que ele diz que é legal, vai conseguir ganhar milhares de seguidores em tempo recorde e poder virar um influenciador, vendendo publi a vontade. Então você que é um ignorante em redes sociais, vai no google para saber o que é publi.

Enfim, todos esses caras têm os caminhos das pedras para se alcançar um monte de coisas legais. E é claro que você se interessa por essas promessas, afinal você está duro, não sabe inglês, está com um barrigão e os seus únicos seguidores no Instagram são a sua mãe e sua irmã. E você, muito animado, começa a assistir um desses vídeos que te prometem o paraíso, mas o tal vídeo do sujeito começa a ficar longo, já se passaram quinze minutos e ele ainda não explicou como é que você vai ficar milionário, com milhões de seguidores, sarado e falando inglês. É nesse momento que a figura para de falar e manda você clicar num botão que está embaixo do vídeo onde está escrito “Saiba Mais”. Ele então revela que é clicando no “Saiba Mais” que as portas do paraíso se abrirão. E você clica no “Saiba Mais”, entusiasmado com a possibilidade de saber mais e o que você acaba sabendo mais mesmo é que para saber mais de verdade é preciso pagar. E pagar caro.

E assim, depois de perder esse tempo todo assistindo o vídeo e tentando saber mais, o que você descobre é que a melhor maneira de ficar rico, sarado e etc e tal é fazendo um vídeo prometendo alguma coisa que todo mundo quer e depois mandar clicar em um botão de Saiba mais para cobrar uma grana das pessoas.

Se quiser Saber Mais, clique no botão de Saiba mais.

SAIBA MAIS