5 filmes raros que você desconhecia no catálogo da Netflix

É fácil se perder na maré de opções do catálogo da Netflix, não é mesmo? Entre os grandes sucessos e as novas estreias, há um oceano de filmes escondidos, esperando para serem descobertos. E não, não estamos falando de tesouros enterrados, mas quase! Imagine-se como um caçador de relíquias cinematográficas, explorando cantos esquecidos e encontrando filmes que, embora possam não ter sido os campeões de bilheteria, possuem uma magia toda especial. Preparado para esta aventura? Pegue sua lupa de detetive do cinema e venha conosco enquanto desvendamos cinco filmes raros na Netflix que, até agora, você desconhecia. Destaques para “Em Busca de Mim”, de 2020, de Michiel van Erp; “O Último Paraíso”, de 2021, de Rocco Ricciardulli; e “Belmonte”, de 2018, de Federico Veiroj. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Em Busca de Mim (2022), Michiel van Erp Divulgação / Levitate Film Sara chega à ilha vulcânica italiana de Stromboli claramente como uma alcoólatra problemática. Ela flerta com um barista e logo depois eles são vistos atrás do balcão fazendo sexo. Lentamente, surgem explicações para seu estado desastroso atual. Seu casamento acabou e sua filha adolescente está furiosa porque Sara, bêbada, interrompeu sua festa de aniversário. Flashbacks de um ataque sexual sugerem um trauma há muito enterrado, que vem à tona quando ela é resgatada por Jens, o terapeuta e líder de um retiro na ilha especializado em ajudar pessoas quebradas. Sem nenhum lugar para ir, Sara se junta ao grupo relutantemente. Depois, voluntariamente, permite que a dor e a humanidade de seus companheiros de retiro a transformem.

O Último Paraíso (2021), Rocco Ricciardulli Divulgação / Netflix A trama é ambientada na Itália rural dos anos 1950 e segue a história de Ciccio Paradiso, um fazendeiro carismático e rebelde. Ele se apaixona pela esposa de um proprietário de terras impiedoso, conhecido por explorar seus trabalhadores. Ciccio torna-se o líder de uma rebelião para lutar pelos direitos dos trabalhadores, mas seu caso amoroso proibido com a mulher que ama complica ainda mais as coisas.

Belmonte (2018), Federico Veiroj Divulgação / Cinekdoque Javier Belmonte é um famoso e enigmático pintor vivendo em Montevidéu. A trama explora a vida pessoal complexa e muitas vezes solitária de Belmonte. Enquanto sua carreira artística prospera, com suas pinturas muitas vezes explorando temas de nudez e erotismo, sua vida pessoal é marcada por estranhamento e distanciamento. Javier está particularmente focado em sua relação com sua filha pré-adolescente, Celeste, enquanto enfrenta um relacionamento tenso com sua ex-esposa e a família dela.

Sun Dogs (2017), Jennifer Morrison Divulgação / Fábrica de Cine Sun Dogs (2017), Jennifer Morrison

Ned Chipley é obcecado pela ideia de se tornar um herói. Inspirado por eventos nacionais e acreditando que é seu destino proteger seu país, Ned tenta se alistar repetidamente nas forças armadas dos Estados Unidos, mas é rejeitado devido à sua falta de aptidão. Um recrutador simpático tenta desencorajá-lo sutilmente, sugerindo que talvez ele possa servir ao país de outra forma. Ele então decide que sua verdadeira missão é proteger sua cidade natal da Califórnia de uma ameaça terrorista inexistente. Com a ajuda de uma jovem problemática chamada Tally, ele começa uma missão local de vigilância e autodenominada “contra-terrorismo”.