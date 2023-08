Digno de Oscar: filme notável com Naomi Watts e Woody Harrelson na Netflix vai te emocionar

Baseado na obra autobiográfica da aclamada jornalista Jeannette Walls, “O Castelo de Vidro” desvela a infância tumultuada da notável colunista de fofocas da MSNBC. Jeannette, interpretada por Brie Larson, é uma figura popular por seus comentários penetrantes sobre a elite hollywoodiana. No entanto, o que poucos sabem é que sua vida pacata, prestes a se unir em matrimônio com o consultor financeiro David (Max Greenfield), contrasta acentuadamente com seu passado, marcado por pais nômades, Rex (Woody Harrelson) e Rose (Naomi Watts), que escolheram viver à margem da sociedade capitalista.

A vida de Jeannette é repentinamente confrontada com seu passado quando, ao retornar de um jantar, vê seus pais vasculhando lixos nas ruas de Nova York. Esta visão disparou uma viagem à memória, trazendo à tona lembranças tanto afetivas quanto traumáticas. A infância itinerante, marcada por um pai alcoólatra e uma mãe artista, implicou em uma série de mudanças e privações para Jeannette e seus irmãos, que foram constantemente arrastados de cidade em cidade, evitando credores e muitas vezes passando dias sem alimentação adequada.

Encontrando-se em um cruzamento de vida, a perspectiva de casamento de Jeannette colide com os valores de seu passado quando um encontro entre seu noivo e sua família vai mal. Isso a faz reexaminar suas próprias convicções, questionando se está pronta para romper definitivamente com suas raízes. Afinal, apesar das adversidades enfrentadas em sua infância, Jeannette mantém uma ligação profunda com seu pai — um homem que, quando sóbrio, a ensinou a enfrentar a dureza da realidade com imaginação e criatividade.

“O Castelo de Vidro”, em sua essência, é um relato emocionalmente carregado — porém nunca excessivamente sentimental — de um grupo de crianças obrigadas a cultivar resiliência, perdão e união para sobreviver em meio ao caos, pobreza e negligência parental. O título do filme faz referência à residência improvisada na qual Jeannette e sua família viveram em Welch, um sonho inacabado de Rex de construir um castelo de vidro movido a energia solar.

Aos 17 anos, Jeannette abandonou o seu lar caótico para iniciar uma nova vida em Nova York. Com persistência e determinação, ela conquistou uma vaga na prestigiosa Barnard College, estudou jornalismo e, finalmente, ingressou no mundo do showbiz como colunista de fofocas. Envergonhada de seu passado, ela escondia sua história até que um dia, ao ver seus pais revirando lixo, decidiu que era hora de confrontá-la, dando início à escrita de “O Castelo de Vidro”.

Com seu relato, Jeannette nos leva a uma profunda reflexão sobre as lutas pessoais e como elas moldam nossos caminhos. “O Castelo de Vidro” é, sem dúvidas, uma obra cinematográfica intensa e contemplativa que lança luz sobre a importância da resiliência e do perdão na busca pela autenticidade e pelo crescimento pessoal.

Filme: O Castelo de Vidro

Direção: Destin Daniel Cretton

Ano: 2017

Gênero: Biografia/Drama

Nota: 9/10