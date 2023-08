Comédia com Cameron Diaz e Jason Segel, na Netflix, é o que você precisa para levantar seu humor para o fim de semana

Escrito por Jason Segel em parceria com Kate Angelo e Nicholas Stoller, e dirigido por Jake Kasdan, “Sex Tape: Perdido na Nuvem” é uma comédia romântica besteirol protagonizada pelo próprio Segel e por Cameron Diaz. Eles interpretam, respectivamente, Jay e Annie, um casal com uma intensa conexão romântica.

Quando se conheceram, Jay e Annie viveram a paixão à flor da pele. Com uma atração imediata, eles não conseguiam se desgrudar um minuto. Graças ao magnetismo que sentiram um pelo outro desde o começo, o relacionamento logo se tornou sério. Annie engravidou e eles decidiram se casar. No entanto, dez anos depois, a chama virou faísca.

Jay e Annie continuam se amando, mas com os cuidados com os dois filhos, a rotina pesada de trabalho de ambos e as preocupações do cotidiano, eles quase não fazem sexo mais. Com saudade do calor da relação que tinha com Jay uma década antes, Annie, que é uma blogueira de maternidade relativamente conhecida, planeja uma noite a dois.

Ela pede para que a mãe fique com os filhos e se veste sensualmente para receber o marido à noite em casa. Jay fica empolgado com a surpresa, mas, para a frustração de ambos, fazer amor já não parece tão fácil e natural como antes. Então, para apimentar a noite, Annie sugere que eles façam um vídeo pornô caseiro. Jay fica animado com a ideia e, aparentemente, o plano dá certo. Após três horas de gravações, o casal sente como se tivesse, finalmente, se reconectado. Annie faz Jay prometer que vai apagar o vídeo imediatamente.

Radialista, uma das tradições de Jay é criar playlists de músicas, colocá-las em tablets e presentear pessoas. Quando um dia ele recebe uma mensagem de um remetente misterioso dizendo que viu o vídeo e que irá postá-lo on-line, Jay se desespera. Afinal, nem se lembrava de que não o havia apagado. As gravações íntimas com a esposa foram enviadas, sem querer, junto com sua playlist em cada um dos tablets que usou para presentear amigos e conhecidos.

Quando conta à Annie sobre o ocorrido, os dois montam uma força-tarefa para descobrir quem está os ameaçando e recuperar todos os iPads para evitar que alguém mais veja o vídeo. Então, começa uma sequência absurda e hilária de cenas do casal visitando seus amigos Tess (Ellie Kemper) e Robby (Rob Corddry), além de um parceiro comercial de Annie, Hank (Rob Lowe).

Cheio de aventuras bizarras, a saga para recuperar o vídeo, bem como sua dignidade, sai cheia de perrengues e trapalhadas. Jay e Annie acabam invadindo a sede de um famoso site de pornografia, dentre outras situações.

Kasdan também havia dirigido outra comédia romântica em que Diaz e Segel interpretam um casal, chamado “Professora Sem Classe”. Para o cineasta, aceitar esse dirigir este filme era mais uma oportunidade de reunir os dois artistas que, para ele, são divertidíssimos de trabalhar, além de compartilharem uma química incrível nos sets.

Uma comédia exagerada, ultrajante e divertida, “Sex Tape: Perdido na Nuvem” é puro entretenimento e zoeira, que vai fazer todas as suas preocupações desaparecerem por toda sua hora e meia de duração.

Filme: Sex Tape: Perdido na Nuvem

Direção: Jake Kasdan

Ano: 2014

Gênero: Comédia / Romance

Nota: 7/10