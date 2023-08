5 ótimos filmes de suspense na Netflix que você provavelmente não viu

O Fio Invisível (2021), dirigido por Claudia Llosa

Diego Araya / Netflix

Amanda e sua filha, recém-instaladas em uma nova residência, rapidamente estabelecem um vínculo com Carola, uma vizinha que elas acabaram de conhecer. No entanto, esse cenário muda de figura com a chegada do filho de Carola. De repente, uma atmosfera de perigo começa a permear a vida de Amanda. Preocupada com a segurança de si mesma e de sua filha, ela tenta se distanciar, mas parece que o perigo já pode estar mais próximo do que ela imagina. A questão agora é: será que Amanda conseguirá proteger a si mesma e sua filha desse inesperado risco eminente?