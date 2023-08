7 filmes imperdíveis que estreiam em agosto na Netflix

Começou o mês de agosto e, com ele, a Netflix lança uma nova leva de produções cinematográfica. Então, se você é aficionado por cinema independente do gênero, fique ligado nesses títulos que vão agregar ainda mais ao rico catálogo do streaming. Toda variedade de gostos e de estilos você encontra nessa lista. Suas noites de agosto estão prestes a se transformar em uma sessão de cinema com uma seleção bastante diversificada. Aqui estão algumas das estreias que você não pode perder. Destaques para “Agente Stone”, de 2023, de Tom Harper; “10 Dias de um Homem Mau”, de 2023, de Uluç Bayraktar; “Killer Book Club”, de 2023, de Carlos Alonso-Ojea. Os títulos não seguem critérios classificatórios e estão organizados de acordo com a ordem alfabética.

Agente Stone (2023), Tom Harper Divulgação / Netflix A agente de inteligência internacional Rachel Stone deve embarcar em uma missão perigosa para proteger um misterioso e precioso dispositivo, conhecido como O Coração. Stone é encarregada pela operação de manutenção da paz conhecida como Charter para manter o objeto a salvo de cair nas mãos do inimigo.

10 Dias de um Homem Mau (2023), Uluç Bayraktar Divulgação / Netflix Um detetive privado desgastado, destroçado e enlutado tem de desenredar à força um emaranhado de mentiras para descobrir a verdade por detrás de um homicídio numa mansão.

Killer Book Club (2023), Carlos Alonso-Ojea Felipe Hernández / Netflix Oito estudantes universitários apaixonados por literatura de horror formaram um clube do livro com reuniões semanais só para conversar sobre esse gênero, mas logo descobrem que as narrativas que tanto leem podem se tornar realidade — especialmente depois de serem cúmplices em uma pegadinha que terminou em um acidente fatal. Unidos em um pacto de silêncio, os oito logo se veem ameaçados por uma pessoa anônima que quer revelar o que realmente aconteceu. Essa pessoa deixa bem claro que publicará um livro sanguinário de horror nas redes sociais que será baseado nos jovens e, a cada capítulo publicado, um deles morrerá. Tomados pela desconfiança, eles vão precisar lutar para sobreviver no campus da universidade. Qualquer um deles pode ser a próxima vítima… ou até mesmo o assassino.

Love, Sex and 30 Candles (2023), Stephina Zwane Divulgação / Netflix No ano crucial de seus aniversários de 30 anos, quatro melhores amigas inseparáveis ​​se encontram navegando pelo labirinto de relacionamentos, lutando com as complexidades do amor e desgosto e enfrentando uma situação profundamente chocante que lança uma sombra sinistra sobre seu vínculo querido. À medida que cada um embarca em suas jornadas individuais de autodescoberta e crescimento, seus caminhos divergem e se entrelaçam de maneiras imprevisíveis, testando a força de sua amizade de longa data.

Operação: Arma Secreta (2023), Daniel Markowicz Divulgação / Netflix Kiel costumava trabalhar para os serviços poloneses de combate ao terrorismo e agora é um mercenário agindo em nome de uma empresa militar privada. Juntamente com seu irmão Piotr, ele aceita uma missão lucrativa em um país governado por um senhor da guerra local. Embora a tarefa pareça simples, eles terão que enfrentar uma perigosa arma experimental.

O Rei Macaco (2023), Anthony Stacchi Divulgação / Netflix Um macaco cheio de carisma e seu bastão mágico embarcam em uma aventura épica contra cem demônios, um excêntrico Rei Dragão e o maior inimigo do macaco: seu próprio ego! No caminho, uma jovem desafia o egocentrismo dele e mostra que até a menor pedrinha de todas pode ter um grande efeito no mundo.