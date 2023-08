Uma pancada de ação e intriga: filme com Jackie Chan na Netflix é o mais assistido da atualidade em 116 países

“Projeto Extração” é uma pancada — e não é por menos. A história de dois soldados de aluguel que se metem no episódio do sequestro de uma refinaria chinesa no Oriente Médio, tão intrincado quanto delirante, tem todo o pedigree do cinema macho que Hollywood faz como ninguém. Ex-dublê, Scott Waugh conhece bem os truques do ofício, e em seu quinto filme, o diretor coloca em prática muito do que aprendeu, dispondo da ajuda de dois outros mestres na arte das lutas, ensaiadas ou não. Jackie Chan e John Cena, nessa ordem, desafiam a gravidade pulando de carros em movimento, desferindo uns bons socos e chutes sobre-humanos naqueles que ousam atravessar-lhes o caminho e fazem bonito nas sequências que exigem deles alguma, vá lá, sofisticação artística e criatividade nos improvisos, o que só acontece graças ao carisma de um e outro e da dupla mesma — e esse, sim, é um mérito que ninguém lhes pode afanar.

Depois de resistirem a ataques de mercenários na guerra por petróleo, os trabalhadores de uma unidade da refinaria Yutime, em algum lugar do Oriente Médio, são mantidos reféns. Uma empresa de segurança baseada na China se oferece para liderar o resgate, escoltando as vítimas até a chamada Zona Verde, onde, espera-se, ficarão em segurança. Pouco depois, o roteiro de Arash Amel aponta para Luo Feng, o veterano guerreiro a soldo de Chan, a bordo de um helicóptero de onde passa as diretrizes sobre a operação que se desenrola no chão. Quando aterrissa, um cenário apocalíptico o envolve, e a conversa em mandarim travada com a professora Cheng, de Jiang Wenli, serve para tensionar os ânimos mais um bocado. Chris Van Horne, um colega 25 anos mais novo, treina golfe na caçamba de uma picape, deixando o ambiente irremediavelmente confuso, mas Feng sente-se menos incomodado quando presencia Henry, o irmão de Van Horne interpretado por Amadeus Serafini, jogar-lhe uma bolsa recheada de dólares. Existe um segredo mal guardado sobre uma entidade chamada Unicorp, no entanto, Waugh direciona a narrativa para um segundo ato cheio de desenvolvimentos certeiros. Um exemplo disso é a subtrama que, em certas circunstâncias, revela que o personagem de Chan acaba em um orfanato localizado no coração do deserto na Ásia Ocidental. Ele não está sozinho, pois está acompanhado de seu parceiro e uma garota cuja aura misteriosa é mantida até o último minuto.



Enquanto isso, Cena personifica o respiro cômico possível em diálogos nos quais indaga Feng sobre a origem do pseudônimo do mocinho vivido por Chan, uma piada interna meio tola, mas eficiente, e também abre-se ao novo amigo, muito antes que despenquem de um abismo ao termo da caçada do vilão Owen Paddock, bom desempenho de Johan Philip Asbæk. Nem é necessário que dois escapam ilesos — e talvez até se tornem parentes numa provável continuação.

Filme: Projeto Extração

Direção: Scott Waugh

Ano: 2023

Gêneros: Suspense/Mistério

Nota: 8/10