Desligue sua mente do caos: comédia romântica na Netflix é uma espécie de “Se Beber Não Case” com mulheres

Da mesma criadora da série “Boneca Russa”, Leslye Heandland, “Quatro Amigas e um Casamento” é uma comédia permeada por romances e dramas. Escrita e dirigida por Leslye, o longa-metragem tem no elenco várias estrelas de Holywood, como Kirsten Dunst, Isla Fisher, Lizzy Caplan, Rebel Wilson, James Marsden, Adam Scott, dentre outros nomes já conhecidos do público.

O filme marca a estreia de Leslye em um longa-metragem, mas seu roteiro começou como uma peça de teatro que estreou no Second Stage Theatre, em Nova York, em 2010. Já o filme foi lançado em 2012. O enredo gira em torno de quatro amigas que já estão na casa dos 30 anos. Elas se conhecem desde o ensino médio e se autodenominavam “Caras de Vadia”. Agora, adultas, elas são surpreendidas pela notícia de que Becky (Rebel Wilson) vai se casar. Becky é a amiga gordinha que sempre sofreu bullying na escola. Chamada por todos, inclusive pelas amigas, de “cara de porca” quando adolescente, ela dá o troco, sem intenção, ao ser a primeira a colocar uma aliança no dedo.

Regan (Kirsten Dunst) é uma espécie de líder do quarteto. Considerada a mais bela do grupo, ela é nocauteada ao perceber que sua amiga gordinha conseguiu ser amada antes dela. Apesar do recalque, Regan engole o orgulho e ajuda Becky a organizar seu casamento. Líder das madrinhas, ela precisa se certificar de que o dia do casamento de Becky será perfeito.

Já Katie (Isla Fisher) e Gena (Lizzy Caplan) são péssimas amigas que só querem se divertir sem se importar com os sentimentos de ninguém. Bêbadas e drogadas no noivado, Gena expõe que Becky era bulímica na escola, durante seu discurso. Horas depois, é o momento para a despedida de solteira da noiva. Gena leva drogas, enquanto Katie contrata, a contragosto da noiva, um stripper. As coisas começam a dar muito errado quando o dançarino solta na festa o apelido ofensivo de Becky no ensino médio, a fazendo se sentir humilhada e exposta. A despedida de solteira é cancelada e Becky está ressentida com as amigas.

Sozinhas e bêbadas no quarto de hotel, Regan, Gena e Katie estragam, sem querer, o vestido da noiva. Então, elas precisam dar um jeito de consertar antes do dia amanhecer. Durante a madrugada de confusões e aventuras para consertar o vestido, elas também são confrontadas com dramas e romances do passado que as farão repensar suas escolhas de vida e descobrir novos caminhos.

Uma mistura de “Se Beber Não Case” de mulheres e “Meninas Malvadas”, o filme expõe estereótipos mais caóticos femininos e a dinâmica (nem sempre realista) entre mulheres, mas brinca com isso, transformando tudo em uma piada bastante politicamente incorreta. Leslye Headland parece ser uma pessoa divertida, ousada e que não se leva tão à sério assim. Enxerga o lado cômico das pessoas e das circunstâncias e isso se reflete em seu trabalho.

A comédia perpassa alguns temas mais sérios, como aborto e bullying, mas não se demora neles e nem os transforma em um buraco negro no qual os espectadores vão se afundar de tristeza e esquecer do resto do filme. Despretensiosa, Headland reconhece que, tecnicamente, seu trabalho em “Quatro Amigas e um Casamento” não é perfeito, mas é feito de coração.

Filme: Quatro Amigas e um Casamento

Direção: Leslye Headland

Ano: 2012

Gênero: Comédia / Romance

Nota: 7/10