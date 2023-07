Desafio 100 coisas para fazer em São Paulo: você fez no máximo 15 desta lista de 100

São Paulo é uma metrópole tão descomunal e cosmopolita que até suas formigas parecem portar um passaporte e dominar mais de um idioma. Como o coração financeiro vibrante da América do Sul, a cidade exerce uma influência nos cenários econômico, cultural e político, mais poderosa que o aroma de uma feijoada em um domingo ensolarado. Com um PIB que coloca São Paulo como a 21ª maior economia do mundo, esta metrópole de aproximadamente 15 milhões de habitantes (e talvez algumas dezenas de milhões de espíritos insatisfeitos) oferece uma infinidade de atrativos, desafiando até mesmo o Google Maps a listá-los todos.

Em São Paulo, há entretenimento para todos os interesses e orçamentos, variando de passeios mais sofisticados e contemplativos, como visitar teatros, admirar monumentos, respirar a tranquilidade dos parques ou viajar no tempo através de museus, até experiências diárias que parecem cenas de uma comédia stand-up. Quem nunca sonhou em engatar um papo filosófico com o garçom, saboreando um chope na emblemática esquina da Avenida Ipiranga com a Avenida São João, ao som da melodia mental de “Sampa” de Caetano Veloso? Ou talvez se imaginar como o campeão de uma corrida de bicicletas invisível na Avenida Paulista? E, se o ritmo frenético da cidade o cansar, você pode se tornar o protagonista de um filme indie, lendo um livro em um dos muitos parques da cidade.

Um dia, a Revista Bula decidiu elaborar uma espécie de lista de afazeres paulistanos, elencando 100 atividades para realizar em São Paulo antes de ‘partir dessa para uma melhor’. Surpreendentemente, embora a maioria dessas atividades tenha um custo não maior que um bilhete de metrô e sejam tão conhecidas quanto a fama de trânsito congestionado da cidade, a maior parte dos habitantes e visitantes nunca se aventurou a concluir essa lista. Afinal, São Paulo é tudo, menos previsível. Segundo uma pesquisa realizada pela própria revista, há mais chances de encontrar um unicórnio na Praça da Sé do que alguém que tenha realizado mais de 15 dessas atividades. Será que você é uma dessas raridades urbanas? Para descobrir, basta contar quantas dessas 100 atrações você já experimentou.

1 — Conhecer o Pátio do Colégio, marco zero da cidade de São Paulo, onde a cidade foi fundada em 1554

2 — Fazer um tour pelas criptas da Catedral da Sé

3 — Explorar a Biblioteca Mário de Andrade

4 — Assistir a missa na Catedral da Sé

5 — Ver São Paulo do terraço do Edifício Itália

6 — Comer o sanduíche de mortadela do Mercado Municipal

7 — Experimentar os deliciosos pastéis do Hocca Bar, no Mercado Municipal

8 — Experimentar o autêntico Lámen no Jojo Ramen, na Vila Mariana

9 — Provar a coxinha de frango com catupiry do Veloso Bar, na Vila Mariana

10 — Comer uma pizza na Bráz Quintal, na Vila Mariana

11 — Comer o melhor croissants de São Paulo na padaria Lá da Venda, em Pinheiros

12 — Ver o Pôr do Sol na Praça do Pôr do Sol, em Pinheiros

13 — Assistir a uma peça no Espaço dos Satyros, na Praça Roosevelt

14 — Se emocionar com o Canto Gregoriano no Mosteiro de São Bento

15 — Explorar a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin

16 — Visitar os túmulos no Cemitério da Consolação

17 — Conhecer a Casa das Rosas, na Paulista, espaço dedicado à poesia

18 — Tomar um chá na Fundação Maria Luisa e Oscar Americano

19 — Visitar a igreja Nossa Senhora do Brasil, no Jardim América

20 — Participar de uma manifestação na Avenida Paulista

21 — Fazer a clássica foto no Beco do Batman

22 — Experimentar o pão italiano da centenária Padaria São Domingos

23 — Comer o melhor um pastel de feira do mundo no Mercado da Lapa

24 — Assistir Corinthians e Flamengo no Itaquerão

25 — Tomar uma cerveja no Cemitério de Automóveis, na rua Francisca Miquelina

26 — Comer o melhor Cannoli do mundo, no Antônio Cannoli, na Mooca

27 — Comer uma Esfiha na Esfiha Juventus, na Mooca

28 — Visitar o Museu da Pessoa, em Pinheiros

29 — Assistir a uma ópera no Teatro Municipal

30 — Participar do Festival da Cerejeira, no Parque do Carmo

31 — Meditar no Solo Sagrado de Guarapiranga

32 — Contemplar a cidade da Pedra Grande, no Parque da Cantareira

33 — Caminhar pelas trilhas ecológicas do Parque Alfredo Volpi

34 — Tomar um chope na esquina da Avenida Ipiranga com a São João

35 — Amanhecer na Padaria Bella Paulista

36 — Visitar o Borboletário Águias da Serra

37 — Assistir ao balé dos ursos-polares no Aquário de São Paulo

38 — Participar da Corrida de São Silvestre e completar todo o percurso

39 — Passar o dia na Pinacoteca

40 — Assistir a uma partida de futebol entre Corinthians e Palmeiras

41 — Ver a cidade do Pico do Jaraguá

42 — Experimentar o sushi no tradicional bairro da Liberdade

43 — Passear pelo bairro do Bixiga e comer numa cantina italiana

44 — Ler um livro no Parque Buenos Aires, em Higienópolis

45 — Visitar a Catedral Metropolitana Ortodoxa, no Paraíso

46 — Comer o melhor sorvete de casquinha do mundo na sorveteria Frida & Mina

47 — Passar uma tarde na livraria Zaccara, em Perdizes

48 — Dar uma palinha com um cantor de rua na Avenida Paulista

49 — Assistir a uma peça de teatro no Teatro Sérgio Cardoso

50 — Meditar em um templo japonês no Bairro da Liberdade

51 — Experimentar o lendário Hambúrguer do Seu Oswaldo, no Ipiranga.

52 — Comer um bauru no Ponto Chic do Largo do Paissandú

53 — Passear na Feira da Madrugada no Brás

54 — Garimpar um livro raro no Sebo Clepsidra, na Vila Buarque

55 — Visitar a casa onde viveu o escritor Mário de Andrade

56 — Tomar um café no Octavio Café, um dos mais renomados de São Paulo

57 — Apreciar uma apresentação de jazz no Jazz B, um dos mais famosos clubes de jazz de São Paulo

58 — Provar os deliciosos doces portugueses na Casa Mathilde, na Praça Antonio Prado

59 — Apreciar uma refeição no restaurante Figueira Rubaiyat, que possui uma figueira centenária

60 — Apreciar a beleza das orquídeas no Orquidário Ruth Cardoso, dentro do Parque Villa-Lobos

61 — Conhecer a Casa Modernista, a primeira obra de arquitetura moderna no Brasil

62 — Fazer um tour pela Vila Maria Zélia, a primeira vila operária do Brasil

63 — Saborear um Mil Folhas Tradicional na Confeitaria Dama, uma das mais tradicionais de São Paulo

64 — Explorar o Museu do Futebol, no Estádio do Pacaembu

65 — Saborear uma taça de vinho no Enoteca Saint VinSaint, conhecida por seus vinhos orgânicos

66 — Experimentar a culinária italiana no Trattoria do Sargento, no Brás

67 — Assistir a uma apresentação do Coral Paulistano, que tem sua sede no Teatro Municipal

68 — Explorar a Galeria Millan, em Pinheiros, que representa alguns dos principais artistas brasileiros contemporâneos

69 — Comer um sanduíche de pernil no Estadão, tradicional lanchonete 24h do centro

70 — Experimentar a famosa coxinha do Frangó, na Freguesia do Ó

71 — Conhecer a Biblioteca de São Paulo, uma das mais modernas do país

72 — Assistir a um filme raro no tradicional Cine Belas Artes

73 — Passar o dia garimpando no sebo Loplop, em Perdizes

74 — Ir a uma ópera no Theatro São Pedro

75 — Comer a autêntica à mussaká no Restaurante Acrópolis, no Bom Retiro

76 — Se deliciar com os doces da Confeitaria Marilia Zylbersztajn, em Pinheiros

77 — Provar os pratos do restaurante Mocotó, na Vila Medeiros, que é famoso pela culinária nordestina

78 — Visitar o Museu de Arte Contemporânea (MAC), com um dos maiores acervos de arte moderna da América Latina

79 — Explorar a Casa das Caldeiras, um patrimônio industrial histórico que hoje é espaço cultural

80 — Caminhar pelo Parque Trianon, um oásis verde na movimentada Avenida Paulista

81 — Conhecer a histórica Estação da Luz, onde se encontra o Museu da Língua Portuguesa

82 — Assistir a uma apresentação no Auditório Ibirapuera, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer

83 — Conhecer o Parque da Independência e o Museu do Ipiranga, onde foi proclamada a independência do Brasil

84 — Apreciar a vista do Farol Santander, um edifício histórico no centro da cidade que agora funciona como um centro cultural

85 — Se maravilhar com as obras de arte no Instituto Moreira Salles, localizado na Avenida Paulista

86 — Assistir a um show na Casa de Francisca, um charmoso espaço de música ao vivo

87 — Saborear os pratos do restaurante Arturito, da renomada chef Paola Carosella

88 — Tomar um café com pão de queijo na histórica Padaria Santa Tereza, a mais antiga da cidade

89 — Caminhar pelas ruas históricas do bairro dos Campos Elíseos

90 — Visitar a Praça Benedito Calixto e o mercado de antiguidades que acontece aos sábados

91 — Explorar a Avenida Indianópolis, famosa por suas casas modernistas

92 — Apreciar as obras de arte da Galeria Nara Roesler, uma das mais importantes galerias de arte da cidade

93 — Conhecer a Capela do Morumbi, uma charmosa capela do século 18 que hoje funciona como espaço cultural

94 — Experimentar o famoso bolo de chocolate do Bolo à Toa, em Perdizes

95 — Experimentar o típico prato paulistano, o virado à paulista, no restaurante Sujinho

96 — Fazer uma visita guiada pelo Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado de São Paulo

97 — Assistir a um concerto da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo na Sala São Paulo

98 — Assistir a um filme no Reserva Cultural, um cinema de rua localizado na Avenida Paulista

99 — Visitar a Igreja da Consolação, uma das mais antigas da cidade

100 — Saborear os sabores da cozinha paulista no restaurante Dalva e Dito, do chef Alex Atala