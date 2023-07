5 comédias para pessoas inteligentes, na Netflix, para abastecer o humor e o cérebro

A Comédia dos Pecados (2017), Jeff Baena

Divulgação / Universal Pictures

Três freiras, Alessandra, Fernanda e Ginevra, vivem em um convento sob a supervisão da Madre Superiora e do Frei Tommasso. Elas levam uma rotina monótona e reprimida até que um jovem servo, Massetto, é introduzido em seu meio. Massetto é forçado a se esconder no convento para escapar de seu senhor e, com a instrução do Frei Tommasso, ele se finge de surdo-mudo para evitar qualquer tentação. No entanto, sua presença causa um alvoroço, despertando as paixões reprimidas das freiras e levando a uma série de eventos escandalosos e hilariantes.