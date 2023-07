Você não pode ignorar o suspense mais perturbador e enigmático da Netflix

“De Quem Estamos Fugindo” é uma minissérie turca na Netflix que estreou em março de 2023 e logo fez muito sucesso por causa de sua atmosfera intrigante e assustadora. Dirigida por Umut Aral, com a colaboração de Gökçen Usta em três episódios, o show traz a enigmática história de uma mãe e uma filha vivendo às sombras e itinerantes pelo mundo.

O enredo pode ser dividido em três atos: o primeiro, na qual somos apresentados às duas personagens principais, a mãe (Melisa Sözen), cujo nome jamais conhecemos, e Bambi (Jessica Rookeward), a filha. Também não sabemos seu nome verdadeiro. Bambi é a forma carinhosa como a mãe lhe chama, em referência à famosa história do veado que perde a mãe na floresta, morta por um caçador.

Ainda nesta parte, as duas perambulam por cenários idílicos da Turquia e aproveitam livremente seus dias no paraíso. Mas em alguns dos hotéis luxuosos nos quais elas se hospedam com o dinheiro que ainda não sabemos de onde vem, a mãe deixa rastros de sangue com a justificativa de que está as protegendo. Nossa primeira impressão é de um amor maternal obstinado e incondicional, capaz de qualquer coisa para defender a filha, mas que gradualmente cresce para uma espécie de paranoia.

A série traz alguns momentos de flashbacks que mostram um romance entre a mãe, ainda adolescente, com o filho de um funcionário de seu pai milionário. Ainda revelam que ela vivia um relacionamento abusivo com sua própria genitora, que pretendia arrancar Bambi à força de seu útero, em um aborto não consentido. Nossa misteriosa protagonista tenta ser a mãe amorosa, companheira e protetora que não teve. Mas, por vezes, é flagrada pelos nossos olhares reproduzindo comportamentos controladores e narcisistas com sua filha.

No segundo ato, as duas personagens começam a enfrentar maiores dificuldades. É uma preparação para o trágico desfecho que há de seguir. Agora, procuradas pela polícia pelos crimes que deixaram para trás, seus rostos estão espalhados pela mídia e sua liberdade está em risco. Elas precisam se mudar mais rapidamente de um lugar para o outro e seus recursos financeiros começam a se esgotar. Aquela falsa sensação de paz, de quem vivia uma vida sempre de férias, começa a ganhar contornos de preocupação e medo, conforme a polícia segue seus rastros.

No terceiro ato, já sabemos que o que as sustentou financeiramente foi a venda de terrenos caros da família, herdados pela mãe. Sem sucesso na venda da última área, por conta dos problemas com a Justiça, mãe e filha são atraídas pelo avô magnata, que oferece uma mala recheada de cifrões e deseja uma aproximação da neta. Com a polícia em seu encalço, os espectadores questionam, por muitas vezes, se a mãe e Bambi são heroínas ou vilãs. Afinal, a fuga empreendida por elas foi para se proteger de uma família abusiva, dos policiais, do pai da garota, de pessoas mal-intencionadas ou meros delírios de uma psicopata, que criou uma filha igualmente perturbada?

O enredo é todo uma analogia ao livro de Felix Salter, “Bambi, a História de uma Vida na Floresta”. Mas é como se assistíssemos a uma versão macabra e adulta. A série escrita por Ertan Kurtulan é baseada no livro homônimo de Perihan Magden. Não sei se o livro, como a série, termina com tantas pontas soltas, mas a obra literária é elogiadíssima e tida como um dos melhores exemplos da literatura moderna na Turquia.

Criticada por muitos e elogiada por outros muitos, “De Quem Estamos Fugindo?” é muito bem-sucedida em prender a atenção do espectador e causar desconforto em diversas situações em que duvidamos do caráter de nossas protagonistas. As atuações de Sözen e Rookeward são incríveis e as duas nos conduzem de forma comovente e convincente por todos os episódios. O final é previsível, mas não estraga a experiência, afinal, não nos interessa o que acontece com elas. O que realmente queremos saber é: de quem elas estão fugindo?

Série: De Quem Estamos Fugindo?

Direção: Umut Aral e Gökçen Usta

Ano: 2023

Gênero: Mistério / Policial

Nota: 8/10