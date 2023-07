O filme da Netflix que vai te conquistar e lavar sua alma desde a primeira cena

Dosar o teor de drama, de modo a não permitir que a trama pareça inconsequente, sem deixá-la se transformar numa ode ao fim do mundo, injustificadamente fatalista e, por conseguinte, pouco verossímil, é uma equação complexa, cuja resolução demanda sensibilidade. Passar por cima do bom senso em nome da emoção não se prova uma boa ideia.

Daí se admitir o fenômeno por trás de “100 Metros”, em que o diretor espanhol Marcel Barrena transforma a esclerose múltipla do protagonista na própria personagem mais importante do filme de 2016. Coestrelando o longa de Barrena, Dani Rovira é um intérprete sagaz o bastante para compreender os momentos voltados integralmente a Ramón Arroyo e as passagens em que admiti-lo como um homem comum, cuja saúde encontra-se em perfeito estado e que não se esfacela devido a uma enfermidade que o consome gradual, silenciosa e constantemente, não faz sentido. Tomando a morte nos braços numa dança em que calcula cada passo diligentemente ou correndo contra o relógio, para assumir o trocadilho, Rovira, amparando-se no roteiro preciso de Barrena, capta a essência do protagonista, alvejado de súbito, sem que esperasse — como todo mundo, aliás —, por uma doença que o empurra para o lugar mais baixo e mais obscuro de si mesmo. A partir do diagnóstico, se configura para Arroyo o desafio de viver com a nova limitação e inverter outra vez os papéis. Se para o personagem de Rovira, a esclerose parecia ganhar uma centralidade que não merece, é chegada a hora de reaver sua vida e seguir com os planos de concluir o Ironman, uma das competições esportivas mais famosas (e exaustivas) do mundo.

A adaptação de histórias que aconteceram mesmo fomenta dificuldades próprias, e “100 Metros” cumpre a missão de reportar como passou a ser a vida de Ramon Arroyo depois de se saber portador de uma doença capaz de matá-lo em alguns meses, mas que não tinha força suficiente para fazê-lo abdicar de seu sonho. Embora resvale aqui e ali em abordagens maniqueístas — como facultar a Arroyo a condição de um herói que suplanta uma dificuldade que poderia aniquilá-lo de saída, mesmo podendo dispor da ajuda fundamental de Inma, a esposa vivida por Alexandra Jiménez —, Barrena faz desculpáveis esses pequenos clichês menores ao descobrir brechas por onde conduzir a trama de modo a soar menos óbvia. A parceria entre Rovira e Jiménez é um dos pontos altos do que é contado, mas certamente o vínculo que o protagonista estabelece com outro personagem é o que confere a “100 Metros” o status de um grande filme. A relação empática entre Arroyo e seu sogro Manolo se espraia ao longo de tantos momentos que é como se o trabalho de Barrena se constituísse de dois longas em um, o primeiro sendo uma mera apresentação da vida do personagem central até aquele instante e o segundo, mais cheio de nuances, de detalhes, de ritmo, sua história a partir do momento em que a esclerose se lhe descortina e uma amizade um tanto improvável se torna o alicerce para que atinja a meta que estabelecera e, o mais importante, não sucumba à doença. O convívio com Manolo, de Karra Elejalde, performance tão dotada de intensidade dramática e precisão técnica quanto a de Rovira, mostra-se como um outro casamento, também pleno de altos e baixos, em que um sente vontade de trucidar o outro, mas em que ambos têm convicção de que não podem simplesmente abandonar o navio e remar sozinhos. Amadurecido esse núcleo, chega a hora do público conhecer um pouco mais sobre Manolo, personagem que não existe na biografia de Ramon Arroyo, mas que além de oferecer o respiro cômico do filme, também tem sua face oculta. Vítima de uma depressão severa motivada por uma perda, o personagem de Elejalde se desintegra a olhos vistos e da maneira mais crua, o que exige a intervenção de Arroyo, que não quer que Manolo descubra que ele sabe o que está havendo. Para garantir o verdadeiro conflito da trama, essa verdade vem à superfície e algo entre os dois se parte entre o protagonista e seu sogro.

Cineasta de produções um tanto bissextas, mas sempre assertivas, o diretor chega a seu objetivo, qual seja, mostrar se Ramon Arroyo alcança ou não sua meta, sem se permitir descuidar de todo o processo que conduz a esse desfecho, tão rico quanto o resultado final. Em sua estreia num trabalho de maior envergadura, Marcel Barrena se prepara para dar a largada rumo a uma carreira sólida, em que poderá desenvolver com o mesmo esmero novas histórias e personagens, como o fez em “100 Metros”, que em mãos menos escrupulosas certamente teria se tornado uma xaropada enjoativa e intragável.

Filme: 100 Metros

Direção: Marcel Barrena

Ano: 2016

Gêneros: Drama/Comédia

Nota: 9/10