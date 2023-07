Os 7 melhores filmes de ação lançados pela Netflix em 2023

The Last Kingdom: Seven Kings Must Die (2023), Edward Bazalgette

Divulgação / Netflix

O filme retrata a turbulência do século em que dinamarqueses invadem o quase unificado reino da Inglaterra. Uhtred, o Senhor da Nortúmbria, viaja para auxiliar Aethelstan, seu antigo discípulo, a reivindicar a coroa após a morte do Rei Eduardo. Contudo, Uhtred se vê em conflito quando as ações de Aethelstan ameaçam seu modo de vida e lealdades. Paralelamente, o rei guerreiro dinamarquês Anlaf, aproveitando-se da instabilidade, forma uma aliança contra a Inglaterra, desafiando Uhtred a escolher entre seus entes queridos e a unidade do reino.