10 adoráveis filmes na Netflix que a crítica torceu o nariz, mas amamos

Ao analisar um filme, os críticos observam os bastidores da obra, a ética em torno da produção, se o enredo tem profundidade e riqueza suficientes, se a iluminação e os enquadramentos da fotografia são interessantes o bastante, se a trilha sonora acompanha o ritmo do filme e confere as emoções certas a cada momento, se a maquiagem foi bem-feita, se o figurino foi convincente, se a atuação foi honesta e a direção eficiente, além de outros pequenos detalhes que na verdade são muito importantes. Já o público está mais preocupado com sua reação ao assistir aquela obra. A técnica é mero detalhe quando as emoções e a atenção são capturadas com intensidade. Nada disso deixa de ser relevante e, às vezes, elas estão interligadas. No entanto, no fim das contas, quem decide se o filme é ou não um sucesso, é o público. Aqui estão algumas produções amadas pela audiência e detestadas pela crítica, disponíveis na Netflix. Destaques para “Uma Linda Vida”, de 2023, de Mehdi Avaz; “A Caminho do Verão”, de 2022, de Sofia Alvarez; e “Através da Minha Janela”, de 2022, de Marçal Forés. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Uma Linda Vida (2023), Mehdi Avaz Divulgação / Netflix A vida de Elliott, um jovem pescador com uma voz de ouro, dá uma reviravolta quando ele é descoberto por Suzanne, uma empresária famosa no mundo da música. A profissional inventa uma dupla, formada por Elliott e a produtora musical Lilly, que também é sua filha distante. No entanto, segredos do passado ameaçam a ascensão do jovem ao estrelato e sua possibilidade de viver um grande amor.

Através da Minha Janela (2022), Marçal Forés Divulgação / Netflix Raquel é uma adolescente que está profundamente apaixonada por Ares, seu vizinho. Obcecada, ela está determinada a fazê-lo se apaixonar por ela a qualquer custo. Raquel o observa à distância e começa a frequentar os mesmos lugares que ele. Embora pertençam a mundos diferentes, ela não se deixa intimidar e Ares pode finalmente sucumbir às suas investidas.

Continência ao Amor (2022), Elizabeth Allen Rosenbaum Hopper Stone / Netflix Cassie é uma jovem independente e feminista, que trabalha como garçonete e tenta decolar com sua banda de rock. Enquanto isso, sofre de diabetes tipo 1 e não têm condições financeiras de se tratar e comprar a insulina semanal. Ela conhece o fuzileiro naval Luke, que está a apenas alguns dias de partir para uma missão no Iraque. Luke tem um passado problemático e deve dinheiro a um traficante. Apesar de suas diferenças políticas, eles entram em um acordo para se casarem, já que esposas de soldados têm acesso a plano de saúde e fuzileiros recebem um benefício financeiro. Um dia após a cerimônia, Luke parte para a guerra. Após dois meses, ele é gravemente ferido na perna e tem de retornar. Ambos precisarão conviver como marido e mulher, embora suas personalidades e ideais sejam opostos.

Persuasão (2022), Carrie Cracknell Nick Wall / Netflix Vivendo com sua família esnobe à beira da falência, Anne Elliot é uma mulher fora do padrão com estilo moderno. Quando Fredrick Wentworth, o homem impetuoso que um dia ela afastou, reaparece em sua vida, Anne precisa escolher entre abandonar o passado e ouvir o coração quando se trata de uma nova chance. Uma adaptação do romance de Jane Austen.

Terra dos Sonhos (2022), Francis Lawrence Divulgação / Netflix A vida pacata da menina Nemo vira de cabeça para baixo depois que seu pai, Peter, é dado como desaparecido em alto-mar e ela precisa ir viver na cidade grande sob a guarda de seu bem-intencionado, porém destrambelhado tio Philip. Nemo encontra um mapa secreto que a leva até o mundo mágico da Terra dos Sonhos todas as noites. É lá que ela encontra Flip, um fora da lei esquisitão e cheio de graça que rapidinho vira seu guia de viagem e parceiro. Os dois logo embarcam em uma incrível jornada por sonhos e pesadelos, e Nemo passa a acreditar que é nessa terra que ela reencontrará seu pai.

2 Corações (2020), Lance Hool Divulgação / Universal Pictures O filme conta a história de dois casais de épocas diferentes. Baseado em uma história real, o drama mostra a conexão oculta que unirá duas famílias de origens bem distantes. De um lado, Jorge é filho de um magnata e sofre de uma doença congênita, que pode matá-lo a qualquer momento. Quando ele se apaixona pela aeromoça Leslie, o romance desagrada seu pai, um homem poderoso e que tenta proteger o filho a todo custo. Do outro lado, está Chris, um jovem atleta que nasceu décadas depois de Jorge. Com uma vida cheia de promessas e sonhos, ele se apaixona e casa com sua colega de faculdade, Sam. Mas o destino unirá os dois casais de maneira inimaginável.

A Barraca do Beijo (2018), Vince Marcello Marcos Cruz / Netflix Elle e Lee decidem abrir uma barraca do beijo durante a festa de carnaval para arrecadar fundos para a escola. Elle está apaixonada por Noah, irmão de Lee. No entanto, Elle e Lee haviam estabelecido regras estritas para sua amizade, entre elas uma que proíbe que ela e Noah se relacionem. Quando Elle entra na barraca do beijo, seu primeiro cliente é ninguém menos que Noah. Após o primeiro beijo, eles se apaixonam perdidamente. Mas por quanto tempo conseguirão manter o romance em segredo?

Comer, Rezar, Amar (2010), Ryan Murphy François Duhamel / CTMG Elizabeth Gilbert é uma escritora que, de repente, se vê presa em uma vida que não a faz feliz. Ela decide se separar do marido, mas um novo relacionamento também não é suficiente para que ela se sinta plenamente satisfeita. Então, ela decide buscar a resposta pelo mundo. Em uma viagem à Itália, Elizabeth redescobre sua paixão por comida e pela vida. Na Índia, ela busca conexão espiritual. Já em Bali, Elizabeth conhece um brasileiro que mostra a ela o caminho para o amor.