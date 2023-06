10 filmes na Netflix influenciados pela filosofia de Immanuel Kant

O mundo da sétima arte tem, inquestionavelmente, sido influenciado por diversas correntes filosóficas ao longo dos anos. Entre os filósofos que têm deixado uma marca indelével no cinema, Immanuel Kant é certamente uma figura de destaque. Kant, o proeminente filósofo do Iluminismo, é conhecido por suas teorias centradas na autonomia moral, no imperativo categórico e na primazia da razão, ideias que encontram ressonância em várias obras cinematográficas de destaque.

Fizemos uma seleção na Revista Bula de dez filmes na Netflix que de algum modo refletem a filosofia de Kant. Estes filmes, que variam de dramas históricos a thrillers de ficção científica, oferecem uma rica tapeçaria de narrativas e conflitos que podem ser interpretados por meio do prisma kantiano.

Por exemplo, “A Chegada” (2016), de Denis Villeneuve, reflete a visão de Kant sobre o espaço e o tempo como formas de intuição. “O Jogo da Imitação” (2014), de Morten Tyldum, alude às ideias de Kant sobre o dever e o imperativo moral. “Closer: Perto Demais” (2004), de Mike Nichols, traz à tona as concepções kantianas sobre as relações humanas e o respeito pela autonomia do outro. Já “Maria Antonieta” (2006), de Sofia Coppola, pode ser visto como um estudo sobre a opulência, a decadência e o confronto entre os desejos individuais e a responsabilidade moral, ecoando os pensamentos éticos de Kant.

Por Lugares Incríveis (2020), Brett Haley Michele K. Short / Netflix Dois adolescentes, ambos lidando com questões pessoais profundas, embarcam em uma jornada emocional através de Indiana. Ao visitar locais significativos e compartilhar experiências, eles formam um vínculo profundo e descobrem que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a vida pode ser extraordinária.

Blade Runner 2049 (2017), Denis Villeneuve Divulgação / Sony Pictures Em uma Los Angeles futurista e distópica, um novo Blade Runner, oficial da polícia especializado em “aposentar” androides rebeldes, descobre um segredo há muito enterrado que tem o potencial de lançar a sociedade já fragmentada em caos absoluto. Enquanto persegue a verdade, ele é arrastado em uma jornada de redescoberta e confronto com figuras de um passado distante.

A Chegada (2016), Denis Villeneuve Divulgação / Paramount Pictures Ao se deparar com o inexplicável pouso de naves alienígenas em vários pontos da Terra, uma linguista especialista é recrutada pelo governo dos Estados Unidos para desvendar as intenções desses visitantes cósmicos. Com o futuro da humanidade em jogo, ela deve encontrar uma forma de comunicar-se com os extraterrestres, desvendando suas mensagens complexas e estabelecendo um elo entre dois mundos antes que o tempo acabe.

O Jogo da Imitação (2014), Morten Tyldum Jack English / Weinstein Company Em meio à intensidade da Segunda Guerra Mundial, o excepcional matemático britânico Alan Turing é recrutado para decifrar o complexo código de guerra alemão, Enigma. Ele é a última esperança dos Aliados para virar a guerra a seu favor. Contudo, mesmo enquanto desafia obstáculos quase insuperáveis e luta contra o relógio para salvar milhões de vidas, Turing deve confrontar seus próprios demônios pessoais e o preconceito brutal em uma sociedade que não aceita sua verdadeira identidade.

Whiplash: Em Busca da Perfeição (2014), Damien Chazelle Divulgação / Sony Pictures Um jovem baterista com uma paixão ardente pelo jazz se matricula em um conservatório de música de elite, onde é empurrado ao limite por um implacável professor. Neste drama emocionante e intenso, a busca pela grandeza se torna uma obsessão, levando o jovem a sacrificar quase tudo pelo aperfeiçoamento de sua arte.

Ela (2013), Spike Jonze Divulgação / Warner Bros Em um futuro não tão distante, um homem solitário, recentemente divorciado, inicia um relacionamento inusitado com um sistema operacional inteligente e sensível. À medida que se aprofundam em uma conexão emocional surpreendentemente íntima, ele é levado a refletir sobre o amor, a solidão e a natureza da existência humana em um mundo cada vez mais dominado pela inteligência artificial.

Closer: Perto Demais (2004), Mike Nichols Gaumont / Columbia Tristar Film A vida de quatro estranhos se entrelaça de maneira intensa e inesperada em um drama emocionalmente carregado ambientado em Londres. As complexidades do amor e do desejo são desvendadas através de relacionamentos íntimos e traições, enquanto cada personagem é forçado a confrontar suas próprias vulnerabilidades e inseguranças.

Garota Interrompida (1999), James Mangold Divulgação / Columbia Pictures Uma jovem de 18 anos, diagnosticada com um transtorno mental, é enviada para uma instituição psiquiátrica, onde se vê rodeada por um grupo diversificado de mulheres, cada uma enfrentando suas próprias lutas internas. Enquanto navega por esta nova realidade, ela aprende lições profundas sobre amizade, identidade e superação.

Maria Antonieta (2006), Sofia Coppola Divulgação / Pathé A jovem Maria Antonieta, princesa austríaca, é jogada no mundo deslumbrante, mas volátil, da corte francesa quando se casa com o futuro rei, Luís XVI. Imersa na extravagância e nas intrigas palacianas, ela se distrai com fofocas, festas e luxo, permanecendo alheia ao tumulto crescente do mundo externo. Enquanto a França caminha para a Revolução, Maria Antonieta enfrenta escolhas pessoais e políticas que podem abalar um império.