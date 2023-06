Não consegue dormir? A culpa pode ser deste suspense francês na Netflix

Viajar é um prazer imensurável, mas a tranquilidade de retornar à segurança do lar é também indescritível. O direito de interromper a rotina do dia a dia para um descanso e voltar a ela é uma satisfação básica que ninguém deveria ser privado. No entanto, um casal francês de classe média, ela branca e ele negro, se depara com a incerteza angustiante de não poderem mais voltar para casa, onde viveram com seu filho. Encarando uma realidade absurdamente complexa e aterrorizante, eles são forçados a suportar humilhações e golpes na sua autoestima, transformando o cotidiano em um desafio quase insuperável.

O thriller psicológico de Olivier Abbou, “Estranhos em Casa” (2019), usa uma trama de horror para explorar medos mais profundos e sutis. O filme aborda temas como virilidade, racismo, críticas à propriedade privada e ao capitalismo, crises políticas em países de democracia instável e as fraquezas inerentes a qualquer casamento. O protagonista, Paul Diallo, interpretado por Adama Niane, volta das férias com a esposa, Chloé, vivida por Stéphane Caillard, e o filho, Louis, apenas para encontrar estranhos ocupando a casa. A babá de seu filho, Sabrina (Marie Bourin), e o marido, Eric (Hubert Delattre), haviam sido autorizados a usar a casa durante a ausência da família. A batalha legal que se segue apenas fortalece a posição dos invasores, com Paul e sua família cada vez mais marginalizados.

A sonoridade jazzística e os solos de bateria da trilha sonora de Clément Tery realçam a tensão crescente. Paul, um professor, se sente cada vez mais humilhado por não conseguir recuperar sua casa. Sua impotência o conduz a uma jornada sombria de autodescoberta, na qual questiona a própria masculinidade e moralidade. É aí que entra Mickey (Paul Hamy), o gerente do novo local onde se instalam, que exerce uma estranha influência sobre Paul.

Com sua habilidosa mistura de horror e crítica social, “Estranhos em Casa” é comparável a filmes como “Parasita” (2019), do sul-coreano Bong Joon-ho, e “Nós” (2019), do norte-americano Jordan Peele. No entanto, Abbou consegue manter um nível de autenticidade, principalmente pelo enredo baseado em uma história real. “Estranhos em Casa” é um filme reflexivo que também se destaca pela sua excelência estética, uma característica cada vez mais marcante no gênero.

Filme: Estranhos em Casa

Direção: Olivier Abbou

Ano: 2019

Gêneros: Terror/Thriller

Nota: 9/10