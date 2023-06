Os 10 melhores filmes de Cannes 2023 e onde assisti-los

A 76ª edição do Festival de Cannes ocorreu entre os dias 16 e 27 de maio deste ano e revelou uma lista dos trabalhos recentes dos maiores diretores de cinema da atualidade. Um dos mais prestigiados eventos da indústria audiovisual em todo planeta, o festival marcou a estreia de produções que deram o que falar e que prometem levar muitos prêmios de outras disputas para casa. A Revista Bula selecionou os títulos que mais preencheram as páginas de jornais e sites de cultura com elogios dos críticos e arrancaram suspiros e reações positivas do público do festival. Destaques para o vencedor da Palma de Ouro, “Anatomy of a Fall”, de Justine Triet; “Asteroid City”, de Wes Anderson; e “Fallen Leaves”, de Aki Kaurismäki. Os títulos estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não possuem critérios classificatórios.

Anatomy of a Fall, Justine Triet — estreia em setembro nos cinemas brasileiros Divulgação / Les Films Pelléas A história começa quando Samuel é encontrado morto na neve do lado de fora do chalé isolado onde morava com sua esposa Sandra, uma escritora alemã, e seu filho Daniel, de 11 anos, com deficiência visual. Uma investigação leva à conclusão de morte suspeita. É impossível saber ao certo se ele tirou a própria vida ou foi morto. Sandra é indiciada e acompanhamos seu julgamento, que destrincha o relacionamento do casal. Daniel está no meio, entre o julgamento e a vida familiar. As dúvidas pesam sobre a relação mãe-filho.

Asteroid City, Wes Anderson — estreia 10 de agosto no Brasil Divulgação / Focus Features O filme conta duas histórias paralelas. Uma é a de Conrad Earp, um dramaturgo que se esforça para escrever uma boa peça e a segunda é de sua peça: Asteroid City. Situado na década de 1950, em uma cidade situada no meio do deserto, visitantes chegam para assistir à convenção de observação de estrelas, mas ficam presos após um incidente chocante.

Fallen Leaves, Aki Kaurismäki — estreia nos cinemas brasileiros em 20 de setembro Divulgação / Sputnik Ansa é solteira e mora em Helsinque. Ela trabalha abastecendo as prateleiras de um supermercado e separando plástico reciclável. Uma noite, ela acidentalmente conhece o trabalhador alcoólatra igualmente solitário Holappa. Contra todas as probabilidades e mal-entendidos, eles tentam construir um relacionamento. Como resultado, Holappa consegue controlar seu vício em álcool.

May December, Todd Haynes — em breve na Netflix Divulgação / Francois Duhamel Vinte anos depois que seu notório romance tomou conta dos tabloides, Gracie Atherton-Yu e seu marido Joe, vinte e três anos mais novo que ela, se preparam para que seus gêmeos se formem no ensino médio. Quando a atriz de Hollywood Elizabeth Berry passa um tempo com a família para entender melhor Gracie, que ela interpretará em um filme, a dinâmica familiar se desfaz sob a pressão do olhar externo. Joe, nunca tendo processado o que aconteceu em sua juventude, começa a enfrentar a realidade da vida como um ninho vazio aos trinta e seis anos. E enquanto Elizabeth e Gracie se estudam, as semelhanças e diferenças entre as duas mulheres começam a diminuir e fluir.

La Chimera, Alice Rohrwacher — estreia nos cinemas brasileiros em dezembro Divulgação / Cannes Film Festival Na Itália dos anos 1980, Arthur é um arqueólogo inglês com uma habilidade sobrenatural de se conectar com a terra e se vê envolvido no mundo dos tombaroli, invasores de tumbas que roubam artefatos etruscos.

Monster, Hirokazu Kore-eda — estreia nos cinemas brasileiros em agosto Divulgação / Cannes Film Festival Quando Minato começa a se comportar de maneira estranha, sua mãe sente que há algo errado. Ao descobrir que um professor é o responsável, ela invade a escola exigindo saber o que está acontecendo. Mas à medida que a história se desenrola através dos olhos da mãe, do professor e da criança, a verdade gradualmente surge.

Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese — em breve na Apple TV+ Divulgação / Cannes Film Festival Na virada do século 20, o petróleo tornou a nação Osage a mais rica do mundo do dia para a noite. Tanta riqueza atraiu intrusos brancos, que manipularam, extorquiram e roubaram ao máximo o dinheiro do povo nativo Osage antes de assassinar a população. Baseado em uma história verídica e contado no romance improvável entre Ernest Burkhart e Mollie Kyle, o filme é uma saga épica do crime ocidental, em que amor verdadeiro e traição indescritível se cruzam.

Perfect Days, Wim Wenders — em breve na Mubi Divulgação / Cannes Film Festival Hirayama trabalha como limpador de banheiros em Tóquio. Ele parece contente com sua vida simples. Segue um cotidiano estruturado e dedica seu tempo livre à paixão pela música e pelos livros. Hirayama também gosta de árvores e fotografias delas. Mais de seu passado é gradualmente revelado por meio de uma série de encontros inesperados.

The Pot-au-Feu, Tran Anh Hung, estreia nos cinemas brasileiros em julho Divulgação / Cannes Film Festival Ambientado na França, em 1885, Eugénie trabalhou como chef para o famoso dono do restaurante Dodin por 20 anos. Ela é considerada excelente em sua área. Com o passar dos anos, como Eugénie e Dodin passavam muito tempo juntos na cozinha, surgiram sentimentos entre eles. Seu amor compartilhado pela comida criou pratos únicos, deliciosos e requintados que são incomparáveis e atraem muitos clientes de todo o mundo. No entanto, a amante da liberdade Eugénie nunca quis se casar com Dodin. Então, Dodin decidiu cozinhar para sua amada pela primeira vez.