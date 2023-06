5 filmes magníficos na Netflix que te farão ficar em casa

Os Suspeitos (2013), dirigido por Denis Villeneuve

Wilson Webb / Alcon Entertainment

Em um eletrizante thriller, a busca frenética de dois pais, vividos por Hugh Jackman e Terrence Howard, para encontrar suas filhas desaparecidas é meticulosamente retratada. A narrativa se desenrola no Dia de Ação de Graças, quando as garotas somem sem deixar vestígios, instigando uma operação de busca auxiliada pela detetive Loki, interpretada por Jake Gyllenhaal. A investigação policial, contudo, se depara com uma série de obstáculos e, quando o principal suspeito é liberado, a personagem de Jackman, Keller Dover, toma a iniciativa de fazer justiça com as próprias mãos. Sob a direção astuta de Denis Villeneuve, o thriller leva o espectador a uma inquietante reflexão sobre os limites da moralidade e ética, revelando até onde o amor paternal pode levar um indivíduo. O enredo complexo, junto com atuações impressionantes, mantém o público preso à tela, consolidando este filme como uma marca indelével na história do cinema contemporâneo.