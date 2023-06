Filme eletrizante que acaba de ganhar sequência na Netflix é um dos mais assistidos da história do cinema

Com um histórico notável como dublê em produções de grande escala como “Vingadores: Ultimato”, “Capitão América: Guerra Civil” e “Thor: Ragnarok”, Sam Hargrave fez um nome para si mesmo em Hollywood. No entanto, o ambicioso profissional não se contentou em permanecer na zona de conforto. Hargrave acumulou experiência em várias áreas, como edição, assistência técnica, roteiro, direção assistente, até finalmente assumir o controle de seu primeiro longa-metragem, “Resgate”, uma produção original da Netflix estrelada por Chris Hemsworth.

Hemsworth interpreta Tyler, um mercenário encarregado de resgatar Ovi (Rudhraksh Jaiswal), filho de um chefão do tráfico na Índia, sequestrado por um rival. A tarefa se mostra complexa, pois Tyler precisa enfrentar adversários incrustados em diferentes níveis da sociedade. O mentor do crime angariou diversos aliados, desde crianças de rua e policiais corruptos até membros de uma facção rival. Ao tentar levar Ovi de volta para sua família em Bangladesh, Tyler forma um vínculo com o menino, que lhe traz lembranças de seu próprio filho, falecido anos antes.

“Resgate” é pontuado por sequências de ação habilmente coreografadas, perseguições de carros eletrizantes, tiroteios e explosões que mantêm os espectadores presos na tela durante as quase duas horas de filme. A história raramente desacelera, exigindo de Hemsworth todo seu potencial físico para encenar as cenas frenéticas e caóticas. Cada cena de ação é pensada para revelar uma faceta distinta do personagem de Hemsworth, como seu domínio em armas de fogo.

Hargrave, um profissional incansável, multifacetado e apaixonado, se inseriu ainda mais na produção. Ele assumiu as câmeras, interpretou o atirador Gaetan e contribuiu para o desenvolvimento das cenas de ação. Sua contribuição criativa para a exploração dos espaços e objetos em cada cena é notável. Tendo alguém tão experiente em filmes de ação, era de se esperar que as sequências de luta e os efeitos fossem planejados e executados tão impecavelmente.

O filme conta com uma sequência de ação de cerca de 12 minutos, intencionalmente projetada por Hargrave para proporcionar aos espectadores uma imersão incrível na perspectiva de Tyler. Dessa forma, o público se sente no lugar do protagonista, experimentando suas emoções em tempo real. Isso exigiu muita preparação e inúmeros takes, pois se houvesse erros, a cena inteira precisava ser refeita do início. Segundo Hemsworth, alguns takes tiveram que ser repetidos mais de 20 vezes.

“Resgate” atraiu uma grande audiência na Netflix, tornando-se uma opção perfeita para quem adora uma boa dose de adrenalina.

Filme: Resgate

Direção: Sam Hargrave

Ano: 2020

Gênero: Ação

Nota: 8/10