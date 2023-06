Filme da Netflix, com Chris Hemsworth, é o mais visto da atualidade em 135 países

“Resgate 2” facilmente se destaca entre as atuais narrativas de super-heróis, com um enredo desenvolvido por Sam Hargrave que traça um complexo emaranhado de conflitos familiares. Chris Hemsworth retorna como protagonista, trazendo à tona o herói com habilidades incríveis que faz a gente se perguntar: será que ele consegue superar qualquer obstáculo que surgir? Esta é a pergunta que parece ecoar na mente de Joe Russo, co-diretor de “Vingadores: Ultimato” (2019).

Quem não lembra de “Resgate”? O filme original da Netflix que conquistou o mundo com suas cenas de luta e perseguição eletrizantes. Agora, em “Resgate 2”, somos jogados de volta à história exatamente onde o primeiro filme nos deixou, com Tyler Rake, interpretado por Hemsworth, gravemente ferido.

Logo no começo, Rake, depois de um duro processo de recuperação, é procurado por Alcott (Idris Elba), um emissário de sua ex-esposa, Mia (Olga Kurylenko). Mia pede desesperadamente que Rake resgate sua irmã e seus sobrinhos, feitos reféns por um grupo criminoso.

Rake, ainda carregando o peso da culpa por não ter estado com sua ex-esposa e filho em seus momentos finais, aceita a missão de resgate. Porém, a missão acaba sendo muito mais desafiadora do que ele esperava.

Numa entrevista à “Screen Rant”, Hargrave mencionou que, apesar da complexidade e da grandiosidade do segundo filme, o processo de produção foi mais tranquilo, pois ele já tinha uma ideia clara de como conduzir um projeto de grande escala. Ele contou que “Resgate 2” se propõe a explorar mais a vida de Rake, aprofundando em sua família e passado.

E assim a trama se desenrola feito um trem desgovernado, onde Rake e Nik Khan (Golshifteh Farahani), ex-gerente de um chefe do crime, enfrentam um poderoso sindicato do crime na Ásia. Eles não estão em busca de riquezas, mas de sobrevivência.

“Resgate 2” surpreende com sequências de ação ainda mais arrojadas que o primeiro filme, incluindo uma sequência alucinante de 21 minutos em que Rake liberta seus parentes do cativeiro.

A continuação de “Resgate” nos permite conhecer mais profundamente os personagens. Rake, ex-militar que sofreu a dor da perda de um filho e foi abandonado pela esposa nesse momento difícil, luta para encontrar algum sentido em sua vida.

Hargrave usa elementos do primeiro filme para evidenciar a natureza sombria de seus personagens. Todos esses indivíduos acabam presos em Schwarzau e Graz-Karlau, duas penitenciárias na Áustria. Embora exista uma promessa de felicidade sugerida pelo personagem de Idris Elba, esse enigma só será explorado no próximo filme da trilogia.

Com o sucesso de “Resgate”, Hargrave conquistou a confiança da Netflix para dirigir mais essa grande produção. O seu trabalho meticuloso no primeiro filme foi reconhecido, permitindo-lhe mostrar ainda mais as suas habilidades de direção na sequência.

Em “Resgate 2”, Hargrave nos leva numa viagem que começa em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O objetivo é reforçar a imagem do super-homem nietzschiano de Rake, incansável em sua busca por superação. Por isso, mesmo que “Resgate 2” possa parecer similar a outras histórias de super-heróis, o filme consegue se destacar. Ele enriquece a narrativa com um aprofundamento na complexidade dos personagens e nas apostas da ação, consolidando a franquia como uma das melhores do gênero de ação.

É incrível ver como o personagem de Hemsworth evoluiu e se transformou nesta nova entrega. O público certamente se emocionará ao acompanhar sua busca por redenção, enfrentando adversidades inimagináveis. Hargrave conseguiu mais uma vez trazer para a tela uma história envolvente e emocionante que promete deixar todos ansiosos pelo próximo capítulo desta eletrizante saga.

Filme: Resgate 2

Direção: Sam Hargrave

Ano: 2023

Gênero: Ação

Nota: 9/10