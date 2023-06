Um dos filmes mais vistos na Netflix na atualidade, ação de tirar o fôlego vai te fazer esquecer do mundo real

John Singleton é responsável por vários sucessos do cinema, como “Shaft”, “+ Velozes e + Furiosos” e “Quatro Irmãos”, além do clássico cult “Os Donos da Rua”. Antes de sua morte precoce, aos 51 anos, seu último filme foi “Sem Saída”, de 2011. Estrelando Taylor Lautner, Lily Collins, Alfred Molina, Maria Bello, Jason Isaacs, Michael Nyqvist e Sigourney Weaver, o longa-metragem de ação foi inspirado em “Espiões sem Rosto”, filme de 1988, com Sidney Poitier, River Phoenix e Richard Jenkins.

No enredo de “Sem Saída”, temos Nathan (Lautner), um adolescente do ensino médio que se sente um pouco deslocado no mundo. Apaixonado por sua colega de classe e vizinha, Karen, os dois descobrem, durante uma pesquisa para um trabalho da escola, uma foto de Nathan criança em um site de desaparecidos. Intrigado, ele entra em contato com o número do anúncio, o que provoca uma reviravolta em sua vida. Horas depois, sua casa é invadida por assassinos profissionais russos que matam seus pais adotivos e perseguem ele e Karen.

Mas não são apenas os russos que estão em seu encalço, a CIA também quer capturá-lo. Sem saber o que está acontecendo ou em quem confiar, ele recorre à sua psiquiatra de anos, a doutora Bennett, que ajuda os dois adolescentes a fugir. Enquanto correm de um lado para o outro escapando de agentes federais e vilões e tentando desvendar segredos do passado, Nathan e Karen também vivem um romance caloroso e perigoso.

Lautner foi escolhido por Singleton para protagonizar seu filme, porque já era um ator-mirim e tinha experiência nas telas. Em entrevista à MTV americana, o cineasta contou que o ator era muito esforçado e queria ser puxado ao extremo para ser um profissional melhor e isso motivou Singleton a escolhê-lo: a possibilidade de mostrar o que Lautner tem de melhor.

As gravações de “Sem Saída” foram feitas em pouco tempo, cerca de três meses, para acomodar na agenda do ator, que estava entre as gravações de “Saga Crepúsculo: Amanhecer — Parte 1” e “Saga Crepúsculo: Amanhecer — Parte 2”. A experiência de Lautner em filmes de ação permitiu com que ele próprio fizesse todas as cenas de acrobacias, sem necessidade de um dublê, embora a produção tenha muitas passagens arriscadas.

À época do lançamento, muitas pessoas acharam que o filme se tornaria uma franquia, com sequências, o que não aconteceu. Pelo menos, não ainda. Com um orçamento de 35 milhões de dólares, “Sem Saída” arrecadou nos cinemas 82 milhões em todo o mundo.

O que podemos perceber desta produção é que Singleton não tenta entregar nenhuma mensagem política, como fez em “Os Donos da Rua”, “Sem Medo no Coração” ou “Duro Aprendizado”. Até mesmo “Quatro Irmãos” bate, sutilmente, na porta da discussão da tensão racial nos Estados Unidos. Mas em “Sem Saída”, Singleton afirmou que as coisas haviam mudado no mundo e que a nova geração havia crescido ouvindo as mesmas músicas e vendo os mesmos filmes.

Mais preocupado em um alcance comercial do que intelectual, “Sem Saída” entrega cenas de entretenimento e diversão, daquelas que você não precisa pensar muito, prestar tanta atenção ou fazer muitos esforços. É um filme para desligar o cérebro e esquecer do mundo real.

Filme: Sem Saída

Direção: John Singleton

Ano: 2011

Gênero: Ação

Nota: 6/10