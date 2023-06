O filme brilhante da Netflix que vai te sacudir e te fascinar

A assertiva aguçada de Nelson Rodrigues (1912-1980) — se pudéssemos espiar a intimidade dos outros, não teríamos coragem de cumprimentá-los — ultrapassa a mera observação de práticas sexuais. Entretanto, é impossível não expandir essa reflexão para o que ocorre no privado. Essa inquisitiva curiosidade alimentou a representação da vida de William Moulton Marston (1893-1947) no filme “Professor Marston e as Mulheres-Maravilhas”.



Infelizmente, o trabalho de Angela Robinson se reflete intensamente na realidade atual. A partir de 2008, a Associação Norte-Americana de Bibliotecas (ALA) mantém uma relação de livros interditados, destacando-se “Gender Queer: A Memoir” (2019), um autobiográfico relato ilustrado sobre identidade de gênero que acompanha a jornada da autora americana Maia Kobabe, da alienação social na adolescência até o reconhecimento de sua identidade não-binária ou de gênero fluido na vida adulta.

Marston, que dedicou sua vida a compreender e legitimar todos os padrões sexuais possíveis, sem dúvida, teria se regozijado com “Gender Queer”. Ele deu vida à sua teoria ao trocar a rigidez da ciência pura pela liberdade de expressão artística, como exemplificado na criação da Mulher-Maravilha.

Robinson nos leva fundo na biografia de Marston, voltando a Nova York de 1945 para desvendar suas intenções originais com a personagem, então chamada Suprema. Sob o escrutínio de Josette Frank (1893-1989), autoridade em literatura infantil e presidente da Associação Norte-Americana de Estudos da Infância (CSAA), Marston foi forçado a admitir o que muitos já suspeitavam: sua heroína era um símbolo de emancipação feminina, desafiando o patriarcado, a moralidade tradicional, a Igreja e o capitalismo.

Ao unir as diversas partes da trama, Robinson corrobora a efetividade da teoria DISC de Marston (dominação, indução, submissão e cumplicidade). Essa teoria, longe de ser inofensiva, causou tanto tumulto que resultou em uma verdadeira campanha contra Marston, destacando o impacto de suas ideias revolucionárias, que continuam reverberando na sociedade atual.

Filme: Professor Marston e as Mulheres-Maravilhas

Direção: Angela Robinson

Ano: 2017

Gêneros: Drama/Biografia

Nota: 9/10