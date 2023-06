Os 5 melhores filmes que chegaram à Netflix esta semana, para você aproveitar o feriado em casa

Professor Marston e as Mulheres-Maravilhas (2017) Angela Robinson

Divulgação / Sony Pictures

A vida de Elliott, um jovem pescador com uma voz de ouro, dá uma reviravolta quando ele é descoberto por Suzanne, uma empresária famosa no mundo da música. A profissional inventa uma dupla, formada por Elliott e a produtora musical Lilly, que também é sua filha distante. No entanto, segredos do passado ameaçam a ascensão do jovem ao estrelato e sua possibilidade de viver um grande amor.