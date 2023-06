10 melhores filmes de 2023, até agora

Babilônia, Damien Chazelle

Em Bel-Air, Los Angeles, no ano de 1926, o imigrante mexicano Manny ajuda a transportar um elefante para uma festa debochada e imoral na mansão do executivo Don Wallach. Lá ele se apaixona por Nellie LaRoy, uma autodeclarada estrela impetuosa de New Jersey. Na festa também estão presentes a cantora de cabaré Lady Fay Zhu e o trompetista de jazz Sidney Palmer. Manny, ainda, faz amizade com Jack Conrad, um astro do cinema problemático, que o ajuda e encontrar emprego em um estúdio de cinema. Ao longo de anos, o filme acompanha a trajetória e o declínio dessas personalidades, conforme a indústria do entretenimento se transforma.