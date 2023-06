O filme mais autêntico e cruel sobre o amor na história do cinema está na Netflix

“Closer: Perto Demais”, um filme de Mike Nicholls lançado em 2003, certamente soa como um clichê ao retratar a natureza fluida dos relacionamentos, como sugerido por Zygmunt Bauman. Apesar disso, é um retrato acurado, pois oferece uma representação menos romântica e mais realista dos relacionamentos amorosos. Nicholls, ao adaptar a peça de Patrick Marber, busca trazer uma dose de realismo à narrativa de amor, sem deixar de explorar a brutalidade e a crueldade inerentes à natureza humana.

Se você ainda não viu “Closer: Perto Demais”, é importante ressaltar que, embora não seja um thriller ou um filme de violência explícita, ainda assim possui a capacidade de perturbar e chocar. O filme, apesar de apresentar diálogos inteligentes, faz uso de um linguajar bruto e ofensivo. Nicholls desafia o politicamente correto, com uma representação que pode ser considerada machista das mulheres como objetos de prazer em jogos sexuais controlados por homens.

A trama narra a história de dois casais: Dan (Jude Law) e Alice (Natalie Portman) e Larry (Clive Owen) e Anna (Julia Roberts). Ao longo do enredo, as relações entre os personagens começam a desmoronar, enquanto casos extraconjugais e intrigas surgem. A questão central do filme parece ser uma luta de poder entre os personagens masculinos, com as personagens femininas como peões nesse jogo.

No entanto, o filme também inova ao apresentar uma nova linguagem de romance, demonstrando ao público que os relacionamentos amorosos são complexos emaranhados de emoções que vão além do simples amor. “Closer: Perto Demais” desafia a noção idealizada do amor e da felicidade eterna, argumentando que o caminho do amor raramente é livre de obstáculos e dificuldades.

Em resumo, “Closer: Perto Demais” pode não ser o que idealizamos, mas certamente nos oferece uma perspectiva necessária para repensar nossas ideias sobre o amor. Mesmo que o filme pareça questionável em sua representação das relações amorosas no contexto atual, continua sendo uma obra valiosa para reflexão e análise crítica dos nossos próprios comportamentos em um relacionamento. É um novo clássico do gênero romance que nos lembra de quão amargo e doce o amor pode ser.

Filme: Closer: Perto Demais

Direção: Mike Nicholls

Ano: 2003

Gênero: Romance/Drama

Nota: 9/10