O filme mais divertido e subestimado da Netflix

Dirigido por Alessandro Genovesi, o intrigante e cômico filme “7 Mulheres e um Crime” envolve o mistério de um crime, com cenários e performances teatrais, centrado em uma família aristocrática à beira da ruína na Itália da década de 1930. Quando Susanna (Diana del Bufalo) retorna de Milão para o almoço de Natal, ela conhece a nova empregada da família, Maria (Luisa Ranieri), e uma tensão estranha permeia o ar. No entanto, a tensão se dissipa quando Susanna avista a matriarca da família, Rachele (Ornella Vanoni), em sua cadeira de rodas.

Gradualmente, as demais personagens principais são introduzidas: a mãe de Susanna, Margherita (Margherita Buy), a irmã Catarina (Beneditta Porcaroli), a tia Agostina (Sabrina Impacciatore) e, finalmente, a misteriosa e sedutora Veronica (Micaela Ramazzotti), ex-amante do pai de Susanna, Marcelo (Luca Pastorelli). O corpo de Marcelo é encontrado naquela manhã com uma faca em suas costas.

Rapidamente, as suspeitas recaem sobre cada uma das mulheres, com teorias conspiratórias sendo formadas para explicar o assassinato de Marcelo. Os motivos vão desde a rejeição amorosa até o conteúdo do testamento. Além disso, surgem outros mistérios, como um telefone com o fio cortado, um carro com o motor sabotado e a aparente presença de um ladrão na propriedade.

As atuações espirituosas das sete mulheres tornam o enredo do assassinato simultaneamente intrigante e divertido. A cenografia, com suas cores vibrantes e mobília de estilo colonial, transporta o público de volta ao início do século 20, enquanto a iluminação cria a impressão de um palco teatral.

Através dos figurinos, cada personagem expressa sua individualidade. As cores usadas — azul para Susanna e Maria, vermelho para Margherita, roxo para Verônica, e verde para Catarina e Agostina — são reflexos das personalidades e emoções das personagens.

Ao final, a matriarca proclama: “As mulheres devem permanecer sempre unidas”. Com uma energia que oscila entre o burlesco e o barroco, todas as personagens são interessantes e multifacetadas, tornando “7 Mulheres e um Crime” um prazer de assistir.

Filme: 7 Mulheres e um Crime

Direção: Alessandro Genovesi

Ano: 2021

Gênero: Mistério/Comédia

Nota: 9/10