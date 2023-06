5 filmes extraordinários que chegaram à biblioteca da Netflix esse mês

A Chegada (2016), Denis Villeneuve

Divulgação / Paramount Pictures

No filme, misteriosas naves espaciais pousam na Terra, provocando inquietação mundial. Para decifrar o propósito dos alienígenas, a linguista dra. Louise Banks (Amy Adams) é recrutada. Sua missão crucial é traduzir os sinais enigmáticos deixados pelos visitantes, para determinar se representam uma ameaça. Contudo, enquanto Louise se aprofunda nos mistérios interplanetários, ela descobre que as respostas podem não apenas transformar sua vida, mas também trazer consequências alarmantes para toda a humanidade. “A Chegada” nos faz refletir sobre as dificuldades e possibilidades que surgem no cenário de um primeiro contato extraterrestre.