5 filmes que acabaram de chegar à Netflix e farão seu final de semana valer a pena

O Último Vagão (2023) Ernesto Contreras

Alejandro López Pineda / Netflix

“O Último Vagão”, dirigido por Ernesto Contreras, é uma história comovente sobre a infância, a educação e a injustiça social no México. O filme acompanha Ikal, um jovem que se muda constantemente devido ao trabalho do pai na construção de ferrovias. Quando chegam a uma cidade empobrecida, a professora Georgina convence Ikal a frequentar sua escola improvisada em um vagão abandonado. Apesar do contexto desafiador, Ikal forma amizades profundas e experimenta o primeiro amor. O filme, uma adaptação do livro de Angeles Donate, explora os efeitos do capitalismo nas vidas dos mais pobres e o impacto da infância na formação da vida adulta.