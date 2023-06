Bula de Livro: Contos Reunidos, de Fiódor Dostoiévski

Quadragésimo primeiro (41º) livro lido, em 2023, “Contos Reunidos”, do russo Fiódor Dostoiévski. Em poucas palavras: o livro oferece uma visão abrangente do universo ficcional criado por Dostoiévski, que alguns consideram o maior gênio literário que já existiu. Esta edição (Editora 34, 550 páginas) reúne 28 contos de Dostoiévski, escritos entre 1846 e 1880, e apresenta também um extenso ensaio introdutório da professora de língua e literatura russa, Fatima Bianchi. No ensaio, Bianchi analisa e contextualiza a obra de Dostoiévski, a estrutura narrativa e o espaço temporal dos contos, ressaltando aspectos como a monologia e a polifonia.

Contos Reunidos, de Fiódor Dostoiévski (Editora 34, 550 páginas)

Além de textos que foram publicados anteriormente como livros, fragmentos de dois célebres romances, “Crime e Castigo”, de 1866 e “Os Irmãos Karamázov”, de 1880, também estão incluídos no livro. Quando lidos fora do contexto original dos romances, estes excertos parecem adquirir novos significados, sobretudo devido aos seus finais abertos, que, embora incompletos, proporcionam um profundo estudo psicológico do homem: “Os sonhos de um indivíduo enfermo muitas vezes possuem uma vívida qualidade, apresentando um relevo notável, uma forte expressividade e uma semelhança excepcional com a realidade, que vai além da mera abstração para se aproximar do domínio do tangível”.

Nenhum outro autor conseguiu captar a essência humana com tanta profundidade quanto Dostoiévski — nem mesmo Tolstói. Ainda que seja discutível se Dostoiévski é o maior autor que já existiu, é indiscutível que ele permanece sendo um dos melhores, não apenas em seu tempo, mas também para todas as gerações que vierem a seguir.

Para quem conhece a obra de Dostoiévski, o livro é um deleite. Para quem quer fazer uma introdução ao universo dostoievskiano, o livro é um caminho sem volta e uma potente droga para o cérebro.

Nota: 10/10