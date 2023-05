Último dia para assistir: arrepiante e perturbador, filme na Netflix vai te provocar calafrios por 106 minutos

Inspirado na premissa do mestre do suspense Alfred Hitchcock, o diretor espanhol Juan Antonio Bayona cria uma atmosfera intrigante e aterrorizante em “O Orfanato” (2007). O filme mantém os espectadores em suspense, evitando o uso excessivo de sustos óbvios, preferindo cativá-los com uma história que gradualmente se desenrola, levando-os a antecipar os momentos de terror. Escrito por Bayona e Sérgio G. Sanchez, o roteiro se destaca ao inspirar medo e desconcerto, mantendo uma linha tênue entre a realidade e a ilusão.

A trama gira em torno de Laura, interpretada por Belén Rueda, uma mulher que foi criada em um orfanato e finalmente adotada. Anos depois, ela decide comprar o antigo orfanato, junto com seu marido Carlos (Fernando Cayo) e seu filho adotivo Simon (Roger Príncep). O objetivo é transformar o lugar em um lar para crianças com necessidades especiais. No entanto, à medida que Laura se envolve cada vez mais com a casa e suas memórias sombrias, ela começa a questionar sua própria sanidade. Simon também desenvolve comportamentos estranhos e inventa amigos imaginários, o que leva Laura a confrontar seu próprio passado.

“O Orfanato” brinca com a noção de realidade e mistura elementos místicos, apresentando personagens como Benigna, a perturbadora assistente social interpretada por Montserrat Carulla, e Aurora, a vidente vivida por Geraldine Chaplin. Essas figuras adicionam uma camada extra de tensão e levam a história em direções inesperadas.

Produzido por Guillermo Del Toro, conhecido por seu talento em criar mundos fantásticos e envolventes, como visto em filmes como “O Labirinto do Fauno” (2006) e “A Forma da Água” (2017), “O Orfanato” é um thriller que exige a atenção do público. Bayona constrói uma atmosfera misteriosa e caótica, que só pode ser apreciada plenamente com a cumplicidade dos espectadores. A fotografia de Oscar Faura é primorosa, despertando uma sensação de déjà-vu ao mesmo tempo que transporta o público para lugares desconhecidos.

“O Orfanato” é uma viagem emocional às profundezas de nossas memórias, especialmente as relacionadas à infância. É uma jornada da qual desejamos nunca mais retornar, explorando os medos e as angústias que nos assombram. O filme de Bayona desafia nossa percepção da realidade e nos faz questionar o que é verdadeiro e o que é apenas ilusão.

Filme: O Orfanato

Direção: Juan Antonio Bayona

Ano: 2007

Gêneros: Terror/Thriller

Nota: 10