10 filmes cults de 10 países, que estão escondidos na Netflix

Estados Unidos da América — Dois Caras Legais (2016), Shane Black

Em 1977, em Los Angeles, o investigador PI Holland March precisa investigar o suicídio da famosa estrela pornô Misty Mountains. Enquanto as pistas o levam a rastrear uma garota chamada Amelia, seus caminhos se cruzam o com o do detetive particular Jackson Healey, contratado para o investigar o caso. Quando Amelia desaparece, os dois são obrigados a se unir para enfrentar um mundo cheio de capangas excêntricos, strippers e uma conspiração do governo.