5 ensinamentos de Sêneca que podem sua forma de enxergar a vida

Desfrute sem orgulho o que é bom para você e o que foi concedido pela sorte; não hesite em desfrutar do que é puro e ceda ao prazer, mas evite as coisas que irão custar caro depois. Embora prazeres simples não tornem a vida mais feliz, eles a tornam mais tolerável e agradável, enchendo-a com doçura e suavidade, e nos enviam para o trabalho importante da vida com a mente mais calma. Se você gostaria de desfrutar uma verdadeira e divina alegria, é com estas coisas que você pode satisfazer seu estômago, estas e a comida que não envolve nenhuma ostentação e é fácil de obter. Vaguear pelo campo, colher as frutas que as diferentes estações produzem nas árvores, recolher as uvas com suas próprias mãos, não se privar do leite e do mel, que é a mais doce das refeições pastorais, cozinhar algo que você encontrará não em seu próprio prato, mas no prato comum, e que precisa apenas ser levado à boca para ser desfrutado.