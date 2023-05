Essa é a introdução do meu novo livro Notas Sobre Humor:

O Humor é uma arte. Mas, apesar de ser consumido por quase todo mundo, é produzido por poucos. Mas o que não falta é gente com opiniões fortes, muitas vezes definitivas, sobre as questões que envolvem o humor. Eu, enquanto humorista também tenho as minhas. Algumas dessas opiniões eu juro que tive sozinho, por minha própria conta. Um dia, eu estava pensando sobre um tema qualquer ligado ao humor e pum… surgiu uma opinião! Assim, do nada! Ter trabalhado por mais de trinta anos com humor pode ter ajudado um pouco. Já outras opiniões, eu confesso que não consegui com tanta facilidade, então algumas eu comprei, outras eu aluguei, várias eu roubei, mas não importa como eu as obtive, essas opiniões agora são minhas! Espero que ninguém coloque isso em dúvida, porque não fiquei com nenhum recibo.

Durante algum tempo comecei a anotar algumas dessas minhas opiniões e também comentários, histórias, pitacos, curiosidades e até mesmo interrogações e dúvidas que eu tinha sobre a minha profissão de humorista. No caminho lembrei de vários momentos de meu percurso com o grupo Casseta & Planeta que de alguma maneira ilustravam as questões relativas ao Humor que abordava. As notas começaram a se avolumar e acabei tendo a ideia de juntar todas elas nesse livro, onde falo sobre Humor, um assunto tão vasto e com tantas facetas que certamente acabei deixando muita coisa de fora. E, apesar de estar aqui louco de vontade de fazer alguma piada de fundo sexual sobre o que eu deixei de fora, não vou fazer.

Nessas Notas sobre humor falo sobre todos os tipos de humor: escrito, falado, televisado, mudo, cantado, rimado, filmado, gravado, politizado, isento, bobo, bom, ruim, mais ou menos… E também lembro de experiências que tive em minha carreira de humorista, conto casos que vivi, recordo de algumas histórias da profissão, revelo alguns truques que aprendi, escondo outros, falo sobre as críticas que recebi e também mando as minhas críticas, que eu também mereço dar as minhas cacetadas.

É claro que toco também em todos os temas contemporâneos presentes em todas as discussões sobre Humor, desde o politicamente correto e os limites do humor, até os cancelamentos, passando por lugares de fala e congêneres. Tentei não fugir das polêmicas, mas humorista que sou, sempre arranjei uma piadinha para tentar tirar o corpo fora.

O leitor não precisa concordar com nada do que coloco nesse livro, pode até discordar veementemente de várias de minhas abordagens e opiniões. Mas se mesmo assim ainda quiser discutir comigo, vou logo avisando que vai perder o seu tempo, porque eu já debati internamente várias das questões sobre humor que coloquei nesse livro e mudei de ideia a cada embate comigo mesmo. Ou seja, se ficar enchendo muito o meu saco eu mudo de opinião rapidinho, só para não ter que perder tempo discutindo.

Portanto, parafraseando o genial Groucho Marx:

Essas são as minhas Notas sobre Humor, mas se você não gostou, eu tenho outras.

Nota sobre Notas Sobre humor: O livro está a venda nas livrarias. Mas se você quiser o seu exemplar autografado, eu posso enviar para você. Me mande um e-mail para [email protected] que eu te explico como fazer.