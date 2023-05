Última chance de assistir na Netflix a uma das melhores e mais premiadas comédias da história do cinema

Seth Rogen, James Franco, Jason Segel, Jonah Hill e Jay Baruchel estrelaram muitas das comédias mais bem-sucedidas das últimas décadas. O grupo de humoristas e amigos da vida real que começaram como garotos brilhantes, inteligentes e introspectivos redesenharam os rumos dos filmes de humor besteirol americano nos anos 2000.

Judd Apatow, que também é um nome muito conhecido do gênero, reuniu esse grupo de amigos em alguns de seus filmes. “Ligeiramente Grávidos” é uma junção de várias ideias. Primeiro, deveria ser uma continuação do sucesso de Apatow “O Virgem de 40 Anos”, protagonizado por Steve Carell. Além disso, o enredo foi inspirado no romance do próprio Apatow com a atriz Leslie Mann, que também está neste filme, quando eles engravidaram acidentalmente de sua filha mais velha, Maude.

Em “Ligeiramente Grávidos”, Katherine Heigl interpreta Alison Scott, uma repórter em uma emissora de entretenimento, que é promovida a apresentadora. No dia, ela e a irmã, Debbie (Leslie Mann), decidem sair para comemorar. Na balada, ela conhece Ben (Seth Rogen), com quem vai para casa. Algumas semanas após aquela noite de bebedeira e sexo, Alison descobre que está grávida.

É claro que a notícia pega ambos despreparados, mas Alison é uma mulher independente, trabalhadora e madura, enquanto Ben é um imigrante ilegal, sem dinheiro, sem trabalho e que vive com seus amigos drogados, levando a vida como se só fosse diversão. Além do desafio da nova responsabilidade, Alison e Ben também decidem enfrentar suas diferenças e tentar desenvolver um relacionamento.

Enquanto Ben luta para ser um homem melhor para Alison e o bebê, ela tenta esconder no trabalho que está grávida. E aí, o que se pode esperar de um filme de Judd Apatow? Inúmeras situações engraçadíssimas, surreais e inusitadas que vão fazer os espectadores chorarem de tanto rir.

“Ligeiramente Grávidos” é uma das mais bem-sucedidas comédias desse realizador, que tem outros sucessos na lista, como a série “Freaks and Geeks” e os filmes “Superbad: É Hoje”, “Quase Irmãos” e “A Arte de ser Adulto”. O sucesso, provavelmente, foi porque Apatow criou um ambiente seguro e espontâneo escalando pessoas de sua convivência para atuar na maioria dos papeis. Um exemplo disso, é que a maioria dos diálogos familiares entre Pete (Paul Rudd), Debbie e as crianças, Sadie (Maude Apatow) e Charlotte (Iris Apatow), são espontâneos. Até mesmo as brigas entre Pete e Debbie. Apatow escolheu Rudd porque percebeu que seu senso de humor irritava profundamente Mann, o que daria uma dinâmica perfeita para eles como casal.

Algumas das conversas cômicas entre Ben e seus amigos também eram improvisadas, o que rendeu várias piadas espontâneas e hilárias, que arrancaram elogios até de Steven Spielberg.

Para o DVD do filme, Apatow criou o falso documentário “Finding Ben Stone”, em que finge estar em busca de um ator para interpretar o papel de Ben, mas a verdade é que o personagem já havia sido escrito para Rogen. No documentário, eles revelam algumas situações de bastidores, como a cena inicial da montanha-russa. Baruchel havia implorado para que Apatow não o incluísse na tomada, porque ele tem fobia do brinquedo. A cena causou um ataque de pânico no ator e crises de vômito em Seth Rogen. Essa é a energia deste filme: humor, espontaneidade e carisma.

Filme: Ligeiramente Grávidos

Direção: Judd Apatow

Ano: 2007

Gênero: Comédia

Nota: 8/10