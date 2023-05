5 filmes do momento que são os mais assistidos da atualidade e estão em alta na Netflix

Royalteen: Princess Margrethe (2023), Ingvild Søderlind

Jakob Ingason / Netflix

A formatura não teve um final feliz para a Princesa Margrethe e ela não tem coragem de contar a ninguém o que aconteceu na noite em que foi hospitalizada. De repente, a família real da Dinamarca planeja visitar a Noruega, e a jovem princesa finalmente conhecerá o belo príncipe dinamarquês com quem vem trocando mensagens há meses. Com dramas familiares assolando a família real norueguesa, Princesa Margrethe se vê perdida entre o cuidado com a família, o esforço para manter a imagem de ser uma princesa forte e a sua vulnerabilidade em busca do amor.