Filme na Netflix vai te fazer tremer da cabeça aos pés e te provocar calafrios por 140 minutos

Com 140 minutos de duração e 8 segundos, o longa-metragem de terror kafkaniano de Mikael Håfström “1408” é uma adaptação do livro de Stephen King. O roteiro foi reescrito para as telas pelo trio Matt Greenberg, Scott Alexander e Larry Karaszewski e traz John Cuzack no papel de Mike Enslin, um escritor com algumas bem-sucedidas publicações assustadoras de hotéis mal-assombrados.

Mike viveu um evento trágico em sua vida. Após perder sua filha para um câncer, ele deixou sua esposa em Nova York e foi viver em Los Angeles, consolidando sua carreira como autor de terror. Ele recebe convites, por correspondência, para visitar alguns quartos amaldiçoados de hotéis pelo país. Após passar uma noite neles, ele escreve sobre suas experiências.

Mas a ausência de uma atividade paranormal realmente assustadora em qualquer um desses lugares o tornou um homem cético e sarcástico. Por isso, quando recebe um cartão postal sem remetente que diz que ele não deve visitar o quarto 1408 do Dolphin Hotel, em Nova York, ele logo acha que precisa se hospedar lá para desmistificar qualquer lenda. Mas, ao tentar agendar uma estadia no quarto por telefone, a recepcionista insiste em dizer que o local não está disponível. Mike, então, ameaça processar o hotel.

Essa é a primeira vez que Mike deve retornar para Nova York após a morte da filha. Quando ele para na recepção do hotel, o gerente Gerald Olin logo o convida para uma conversa particular em seu escritório. Na sala, o gerente tenta dissuadí-lo de ficar no quarto, afinal, são pelo menos 56 hóspedes que morreram no local ou após se hospedarem lá. Mike acredita que tudo não passa de uma jogada de marketing para atrair mais clientes e insiste em ficar.

Durante seus primeiros minutos no quarto, tudo parece normal e entediante, até que eventos estranhos começam a ganhar vida. A certa altura, Mike acredita que há alguém dentro do quarto tentando apavorá-lo, mas logo as coisas ficam realmente sérias quando sua mão é fechada na janela e ele começa a ter visões perturbadoras de pessoas tentando atacá-lo. Por mais que ele tente abrir a porta e ir embora, o quarto simplesmente não o deixará sair vivo.

Para o espectador fica a dúvida se os eventos são reais ou se tudo não passa de uma paranoia da cabeça do autor, provocada pelo medo. Embora não tenha vivenciado situação similar com a descrita nesta história, Stephen King se baseou no parapsicólogo Christopher Chacon para escrever o papel de Mike. Chacon, ao longo de sua carreira, investigou centenas de hotéis mal-assombrados que viraram uma coleção de artigos para jornal. O número do quarto, 1408, também é o mesmo que foi interditado no Emily Morgan Hotel, em San Antonio, no Texas, justamente por ter atividades paranormais demais.

O filme de Håfström teve um orçamento pequeno, de aproximadamente 20 milhões de dólares, mas rendeu uma boa bilheteria de mais de 132 milhões em todo o mundo. O terror também teve uma crítica relativamente positiva, recebendo 79% de aprovação no Rotten Tomatoes e 64% no Metacritic.

Filme: 1408

Direção: Mikael Håfström

Ano: 2007

Gênero: Terror/Thriller/Mistério

Nota: 7/10