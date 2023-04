Um dos mais assistidos da história da Netflix é um carinho no coração

A fama e o sucesso são objetivos de muitos artistas. Afinal, a arte parece só fazer sentido se compartilhada. É preciso ter quem a aprecie. Mas a fama e o sucesso também são como viver na caverna de Platão. Tudo o que você enxerga são distorções da realidade e, uma vez do lado de fora, a vida pode ser bastante desapontadora. Lá dentro, tudo é ilusão.

“Já Fui Famoso”, filme de Eddie Sternberg, coescrito com Zak Klein, narra a história de Vince (Ed Skrein), um ex-boy band decadente, que tenta pavimentar novamente sua rota musical rumo ao sucesso, 20 anos depois do fim de sua carreira. Seu ex-colega de banda, Austin (Eoin Macken), permaneceu no estrelato e está prestes a realizar uma grande turnê. Enquanto isso, Vince é expulso de bares e restaurantes, ninguém quer ouvir suas novas composições e precisa apoiar seu teclado em uma mesa de passar roupas, porque seu tripé quebrou e ele não tem dinheiro para um novo.

Já em seus trinta e tantos anos, as oportunidades para Vince de reconquistar seu espaço na música parecem escassos. Mas seu destino dá uma virada quando conhece Stevie (Leo Long), um adolescente autista e baterista promissor. Stevie ouve Vince tocando na rua e começa a batucar no banco público e na lixeira. Logo os transeuntes começam a cercá-los e a gravar a apresentação em seus aparelhos celulares. Em alguns dias, o compartilhamento do vídeo na internet acumula algumas centenas de milhares de visualizações, colocando Vince de novo no jogo.

Há, claro, a mãe superprotetora de Stevie, Amber (Eleanor Matsuura), que teme que essa aventura com um adulto desconhecido vá prejudicar, de alguma forma, seu filho autista. No entanto, quando ela percebe que a companhia de Vince tem feito bem para o garoto, ela decide afrouxar um pouco a corda e deixar Stevie fazer pequenos shows com o ex-famoso.

Mas Vince está sedento para retornar para os grandes palcos, para ser uma grande celebridade e acumular uma legião de fãs. Ele engole o orgulho e esconde seu sentimento de derrota ao visitar Austin para pedir que vá até seu pequeno show em um bar. Por meio de flashbacks, o espectador descobre que o fim da carreira de Vince, na verdade, foi praticamente uma escolha dele. Vince queria estar mais próximo de sua mãe e as turnês infindáveis não o permitiam visitá-la.

Todas as escolhas têm seu preço e Vince pagou caro pela sua. Duas décadas depois de ser um astro da música pop, ele é um adulto fracassado e sem dinheiro para pagar suas contas. Mas com a nova fama conquistada com ajuda de Stevie, ele tem uma segunda chance.

“Já Fui Famoso” é um filme sobre amizade, sobre como a música constrói vínculos entre pessoas e é um verdadeiro remédio contra quase todos os males da alma. O longa-metragem é simples, despretensioso e um passatempo para quem quer algo leve e bobinho para desestressar a cabeça.

Este filme é o primeiro e único filme de Sternberg, que já começou sua carreira despontando entre os dez filmes mais vistos de 2022 na Netflix, ocupando durante algumas semanas a segunda posição na audiência do Reino Unido e oitava posição nos Estados Unidos. No mundo todo, “Já Fui Famoso” chegou a ocupar o quarto lugar no ranking.

Filme: Já Fui Famoso

Direção: Eddie Sternberg

Ano: 2022

Gênero: Drama/Musical

Nota: 6/10