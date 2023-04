Agora os telejornais são assim: um minuto de notícia e dez minutos mostrando as versões de todos os envolvidos na notícia:

Apresentador 1 — Boa noite. Foi revelada hoje em Brasília a lista dos envolvidos no escândalo da vez.



Apresentador 2 — Entre os incluídos na lista estão, entre outros, o deputado X, o senador Y e o empreiteiro Z.



Apresentador 1 — Procuramos o deputado X, que afirmou que nunca roubou na vida, só um pirulito do seu irmão quando era menino, mas isso não vale.



Apresentador 2 — O senador Y também foi procurado e afirmou a nossa reportagem que o nome da lista deve ser de outra pessoa que tem o mesmo nome que ele, também é senador, pinta o cabelo como ele, mas não é ele.



Apresentador 1 — O advogado do empreiteiro Z afirmou que seu cliente pode até ser culpado, mas ele vai ficar dizendo que ele é inocente até o fim porque está ganhando uma baba de dinheiro para fazer esse papel.



Apresentador 2 — O deputado K disse que graças a Deus o seu nome não está lista, e que por conta disso, ele vai continuar rezando todos os dias.



Apresentador 1 — A mulher do deputado X foi procurada e revelou que se ela soubesse que seu marido tinha ganhado tanto dinheiro nesse escândalo não estaria desfilando por aí com uma bolsa velha de uma grife que ninguém mais liga.



Apresentador 2 — O fabricante do papel em que a lista foi escrita disse que pagou todos os impostos devidos pela fabricação do referido papel.



Apresentador 1 — Os fabricantes do computador e da impressora não quiseram atender a nossa reportagem.

Apresentador 2 — Procurada por nossa reportagem, a cidade de Brasília ficou esbravejando e afirmou que está cansada de ser cenário de tanta sacanagem.



Apresentador 1 — Bom, nosso jornal vai ficando por aqui. Boa noite.



Apresentador 2 — Boa noite.



Apresentador 1 — Procurada por nossa reportagem a noite afirmou, através de seu advogado, que pode até ser boa, mas que essa é apenas a opinião do apresentador do telejornal.



