O filme na Netflix que todo mundo deveria assistir para perceber que o amor promove milagres

Premiado em alguns festivais de cinema, indicado à Palma de Ouro e principal submissão turca ao Oscar de 2020, “Milagre na Cela 7” é uma refilmagem do homônimo sul-coreano de 2013. O drama faz parte de uma leva de filmes turcos que representam tempos de um novo despertar cinematográfico no país, a era pós-Yeşilçam.

Yeşilçam, como era chamada indústria audiovisual na Turquia entre os anos de 1950 e 1970, foram tempos de auge para o cinema e para os cinéfilos, com cerca de 300 produções nacionais lançadas anualmente. Depois, com os altos custos de materiais e de produção, o país do Oriente Médio viu seu cinema declinar radicalmente. Porém, nos últimos anos, temos testemunhado uma melhora significativa na indústria, tanto em termos de qualidade, quanto de quantidade.

“Milagre na Cela 7” é um desses filmes novos que representam muito bem essa retomada promissora do cinema turco. Dirigido por Mehmet Ada Öztekin e escrito por Özge Efendioglu e Kubilay Tat, o melodrama conseguiu uma incrível recepção do público e da crítica, alcançando nota 8,3 do IMDb e 85% de aprovação da audiência no Rotten Tomatoes.

A história é dessas angustiantes, em que o espectador se desespera enquanto testemunha inúmeras injustiças serem cometidas com seu protagonista, Memo é brilhantemente interpretado por Aras Bulut Iynemli. O protagonista sofre de retardo intelectual e seu comportamento é basicamente o de uma criança, embora seja um homem adulto. Ele é pai de Ova (Nisa Sofiya Aksongur), uma menininha linda, adorável e ingênua que tem nele seu melhor amigo. Ova não entende as razões pelo qual seus colegas chamam Memo de maluco. Quando pergunta à avó (Celile Toyon Uysal) qual o problema de seu pai, a matriarca responde: “Não há ninguém como ele. Seu pai tem a sua idade”. Ova reage encantada por saber que ela e Memo são tão parecidos. As atuações neste longa-metragem turco são bastante impressionantes, honestas e cativantes.

No enredo, Memo quer comprar para Ova a mochila que ela tanto sonha. Então, ele e a vovó Fatma (Uysal)) fazem maçãs do amor para vender em um festival da cidade e angariar o valor do presente. Quando chegam na loja, a única mochila disponível no modelo desejado por Ova acabou de ser vendida para Seda, filha de um general. Memo tenta negociar com o militar a mochila, mas é mal interpretado e leva um soco do homem.

Memo e Ova retornam para casa abatidos. Dias depois, quando Memo está pastoreando suas ovelhas, encontra Seda brincando na montanha, entre as pedras. Ingênuo, ele aceita brincar com ela. No entanto, a menina sofre um acidente, cai e bate a cabeça. Claro, quando as pessoas os encontram, acreditam que Memo a tenha assassinado. Ele, então, é preso. A partir desta tragédia, inúmeras desgraças recaem sobre o protagonista. Mas Ova está determinada a inocentar seu pai, vê-lo livre novamente e provar que ele é um bom homem.

O filme abusa de cenas melodramáticas embaladas de canções melancólicas para arrancar lágrimas do espectador e fazê-lo se desesperar até o último segundo. Embora o roteiro force um pouco a barra para descrever as desgraças pelo qual seu herói é submetido, as atuações são tão impressionantes e generosas, que doam para o público todas as emoções de seus personagens.

Se você não resiste a um drama que te deixa completamente impactado, este é o filme certo para você.

Filme: Milagre na Cela 7

Direção: Mehmet Ada Öztekin

Ano: 2023

Gênero: Drama

Nota: 8/10